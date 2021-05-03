/629608/تاريخ-صافرة-محمد-معروف-مع-الأهلي-قبل-مواجهة-غزل-المحلة

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وجيه أحمد عن حكام مباراة غزل المحلة والنادي الأهلي في الدوري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم. وجاء طاقم تحكيم لقاء المحلة والأهلي على النحو التالي:

وجاء طاقم حكام مباراة الأهلي و المحلة كالتالي: محمد معروف حكما للساحة ويعاونه كل من محمد محمود لطفي مساعد أول وخالد السيد مساعد ثان والحكم الرابع صالح سلامة وسيد شعبان حكما للفيديو وإبراهيم محجوب مساعدا لحكم الفيديو.

حكام مباراة الأهلي و غزل المحلة في الدوري

و تقام المباراة بين الأهلي و الزمالك غدا في تمام التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة على ستاد المحلة .

وتولى محمد معروف ادارة 13 مباراة للنادي الأهلي في بطولة الدوري المصري حيث إنه الأحمر فاز في 10 مباريات وخسر مباراة وحيدة وتعادل في مباراتين، قبل أن يتولى معروف إدارة لقاء زعيم الفلاحين والمارد الأحمر.

وتعادل الأهلي في أخر مواجهاته أمام الجونة في الدوري الممتاز بهدف لكل فريق في مباراة شهدت تسجيل الفريق الأخير هدفا قاتلا في أخر التوقيت.

الأهلي و غزل المحلة في الدوري

يحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة، من أصل 16 مباراة في هذا الموسم، حقق من خلالها 14 انتصار، ووقع في فخ التعادل في 4 مباريات، وخسر في مباراة واحده، سجل من خلالها 32 هدف، في حين تلقت شباكة 11 هدف في هذا الموسم.

موقف الأهلي و غزل المحلة في الدوري

يحتل غزل المحله المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة، من أصل 18 مباراة في هذا الموسم، حقق من خلالها 5 انتصار، ووقع في فخ التعادل في 9 مباريات، وخسر في 4 مباريات ، سجل من خلالها 16 هدف، في حين تلقت شباكة 18 هدف في هذا الموسم.

وغادر كهربا المران الجماعي بعد فترة من مشاركته، بسبب شكواه من إجهاد عضلي، حيث فضل أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، عدم استكماله المران حتى لا تتفاقم الإصابة