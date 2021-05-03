/629609/أسباب-وفاة-الممثلة-الأمريكية-أولمبيا-دوكاكيس-بعد-تصدرها-التريند

رحلت عن عالمنا ،أمس، الممثلة الأمريكية أولمبيا دوكاكيس عن عمر ناهز 89 عامًا، حيث تصدرت محرك البحث الشهير “جوجل” في الساعات القليلة الماضية.

دوت الخليج يرصد وفاة نجمة هوليوود أولمبيا دوكاكيس ومسيرتها الفنية التي شهدت على فوزها بجائزة الأوسكار.

أسباب وفاة أولمبيا دوكاكيس

توفيت دوكاكيس بمنزلها في نيويورك بعد تدهور حالتها الصحية على مدى شهور، وكانت ابنتها كريستينا زوريش بجانبها حسب تصريحات أليسون ليفي وكيلة أعمالها.

وأكد شقيقها أبولو خبر وفاتها يوم السبت الماضي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فكتب: "أختي الحبيبة أولومبيا دوكاكيس توفيت صباح اليوم في مدينة نيويورك.. وذلك بعد عدة أشهر من تدهور حالتها الصحية.. الآن ترقد في سلام مع زوجها لويس".

نجوم الفن يشاركون في دفتر عزاء أولومبيا دوكاكيس

نعى العديد من نجوم هوليوود الممثلة أولمبيا دوكاكيس،أبرزهم جورج تاكي، بوب ريزر، فيولا ديفيس ومايكل كين.

فوز أولمبيا دوكاكيس بجائزة الأوسكار

وكانت دوكاكيس حازت على جائزة الأوسكار عن دورها في فيلم "Moon Struck"، كأفضل ممثلة مساعدة، وهو فيلم مزيج من الكوميديا الرومانسية والدراما، تم إنتاجه في الولايات المتحدة وصدر عام 1987، من بطولة نيكولاس كيدچ والمغنية الشهيرة شير.

وُلدت أولومبيا دوكاكيس في 20 يونيو 1931 بولاية ماساتشوستس في الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأت مسيرتها الفنية عام 1962، وأدت العديد من الأدوار في المسرح والسينما والتليفزيون قبل انطلاقها بعالم الشهرة.