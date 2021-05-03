/629610/ماذا-قال-مدرب-بيراميدز-بعد-التعادل-مع-الزمالك-بالدوري

أكد المدرب خلال تصريحات له بالمؤتمر الصحفي الذي حضرة بعد مباراة الفريق امام الزمالك، أن بيراميدز تحكم في الأداء بالشوط الأول وكان الأفضل على الأطراف، وفي الشوط الثاني مع تراجع الأداء البدني ومحاولة الزمالك العودة والتعويض وكانت هناك مشاكل مع العودة للدفاع من أجل تأمين هدف التقدم، وسنحت في الشوط الثاني بعض الفرص من المرتدات ولكن اللاعبون لم ينجحوا في تسجيل تلك الفرص السهلة، والأداء تراجع في الشوط الثاني كثيرا، ولابد من العمل ومواصلة الاهتمام بالأداء والتركيز في اللقاء المقبل الهام.

قال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز إن نتيجة التعادل بهدف لهدف عادلة إلى حد كبير في ظل تفوق بيراميدز في الشوط الأول وتفوق الزمالك بعض الشيء في الشوط الثاني، موضحا أن الفريقين تقاسما السيطرة على مجريات الأمور، والفريق أتيحت له العديد من الفرص ولم ينجح في التسجيل.

تعليق رودلف أروابارينا علي التحكيم

ورفض الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز التعليق على التحكيم وركلة الجزاء التي احتسبت لصالح الزمالك ضد فريقه، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف.

وأوضح أنه يشكر اللاعبين على الأداء الرائع الذي قدموه في ظل ضغط كبير من المباريات محليا وقاريا، مشددا على أن الفريق كان يلعب على الفوز والثلاث نقاط من أجل التقدم خطوة في جدول الترتيب ولكن عليه حاليا التفكير في لقاء وادي دجلة المقبل بعد انتهاء مباراة الزمالك بالتعادل.

وأوضح المدير الفني أن تغيير أحمد توفيق في الشوط الثاني بسبب الإجهاد حيث عاد بعد إصابة لأكثر من شهر ونصف وشارك في اللقاء الماضي حتى يستعيد لياقته البدنية ومع توالي المباريات يكون قادرا على المشاركة ٩٠ دقيقة، خوفا من المغامرة به وإشراكه طوال اللقاء.

تشكيل فريق بيراميدز في المباراة:

حراسة المرمى : شريف أكرامي

خط الدفاع: أحمد سامي، أحمد فتحي، محمد حمدي، أحمد أيمن منصور

خط الوسط: رمضان صبحي، أحمد توفيق، نبيل دونجا، عبد الله السعيد، غيرك تراوري

خط الهجوم: جون انطوي.

تشكيل الزمالك في المباراة:

حراسة المرمي : محمد عواد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود الونش - محمود علاء – احمد فتوح

خط الوسط : فرجاني ساسي - طارق حامد.

خط الهجوم : اشرف بن شرقي - حميد أحداد – زيزو – أوباما.