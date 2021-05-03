/629612/باتريس-كارتيرون-يهاجم-حكم-مباراة-الزمالك-و-بيراميدز-في-الدوري

أكد باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بكرة القدم داخل الزمالك أن حكم لقاء بيراميدز تغاضى عن حسبان 8 دقائق في اللقاء الذي تعادل فيه الفريق الأبيض بهدف لكل فريق مع الفريق السماوي في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

و قال باتريس كارتيرون: " أشعر بالضيف من حكم المباراة بسبب حسبان دقيقتين فقط وكان يجب أن يتم إحتساب 10 دقائق على أقل تقدير في اللقاء".

وتابع كارتيرون: " نلعب كل ثلاثة أيام مباراة او كل يومين ، ونحاول إستغلال اكثر فرصة ممكنة، وشيكابالا يقدم أداء مميز معنا خلال المباريات السابقة ويساهم في تحقيق النتائج مع الفريق الأبيض، وكافة اللاعبين المتواجدين في الفريق جيديين ويبذلون أقصى جهد من أجل مصلحة الفريق".

كارتيرون يهاجم طاقم حكام الزمالك و بيراميدز

وواصل:" بسبب خطة الخصم كنا نهاجم من الأطراف لذلك فقد فتوح والمثلوثي الجزء البدني ، لذلك قررنا تجديد الدماء في الفريق ، لمعاودة الهجوم وتسجيل الأهداف".

واختتم: " سنحاول معالجة الأخطاء خلال المباريات المقبلة من أجل الإستمرار على صدارة ترتيب الدوري المصري ".

ويدخل الفريق السماوي المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى : شريف أكرامي

خط الدفاع: أحمد سامي، أحمد فتحي، محمد حمدي، أحمد أيمن منصور

خط الوسط: رمضان صبحي، أحمد توفيق، نبيل دونجا، عبد الله السعيد، غيرك تراوري

خط الهجوم: جون انطوي.

ودخل الزمالك مباراة بيراميدز بتشكيل مكون من : حراسة المرمي : محمد عواد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود الونش - محمود علاء – احمد فتوح

خط الوسط : فرجاني ساسي - طارق حامد.

خط الهجوم : اشرف بن شرقي - حميد أحداد – زيزو – أوباما.

ويجلس على مقاعد الزمالك أمام بيراميدز : جنش ، محمد عبد الغني ، محمد أشرف روقا ، محمود عبد العزيز ، حازم إمام ، إسلام جابر، أحمد نادر السيد ، سيف الدين الجزيري ، شيكابالا ، مروان حمدي.

قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز

وكان الفرنسي كارتيرون قد قرر ضم قائمة لمواجة بيراميدز مكونة من :

في حراسة المرمي: محمود جنش – محمد عواد – احمد نادر السيد.

في خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – أحمد فتوح – حازم إمام – حمزة المثلوثي.

في خط الوسط: فرجاني ساسي – طارق حامد – يوسف أوباما – محمد أشرف روقا – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – أحمد سيد زيزو – شيكابالا – أشرف بن شرقي.

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – حميد أحداد – مروان حمدي