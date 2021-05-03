مسلسل ضد الكسر الحلقة 20..صلاح يضع خطة جديدة للانتقام من نيللي كريم

/629613/مسلسل-ضد-الكسر-الحلقة-20صلاح-يضع-خطة-جديدة-للانتقام-من-نيللي-كريم

مسلسل ضد الكسر الحلقة 20، شهدت الحلقة ذهاب ليلى لمالك تطلب منه الهرب سويًا، يحاول مالك إقناعها بأن هروبه معاها سيأكد لهم بأنه لا يحبها ويستغلها، ويحاول بكل جهده إبعاد ليلى عن فكرة الهروب ولكن تكون قد أخذت ملك القرار.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل ضد الكسر الحلقة 20 التي شهدت تفاصيل جديدة مثيرة بعد كشف أوراق إياد وشقيقته وكذلك زوجته لقاء الخميسي.

تفاصيل مسلسل ضد الكسر الحلقة 20

تسأل نادين "لقاء الخميسي" عن سيره في إجراءات الطلاق، فيخبرها بسخريه بأنه عندما يطلقها لن يتزوج بها كريم "محمد فراج"، فهي بنظره في النهاية شاركت في إفساد علاقته بزوجته سلمى "نيللي كريم"، وأن مجرد تفكيرها في رجل خائن جعل منها خائنة، تضربه على وجه، يغضب إياد ويتركها ويذهب، ثم تأتي رسالة لندين تفيد بوفاة والده كريم.

ينتقل المشهد إلى دفن والد كريم في حالة من الحزن على جميع أبطال المسلسل، يبدأ من حوله في تقديم العزاء لكريم، ويظهر البواب ويعطيه فلاشة كان قد أعطاه والد كريم لعم زاهر ليسلمها لكريم بعد وفاته، على جانب آخر تتحدث سلمى مع مصطفى حول القضية ومافعله باختها ملك وأنه بذلك يسيء لسمعته ويفضح نفسه، وتخبره بضرورة تنازله عن القضية، فيرفض مبررًا خطأه من البداية في الوقوع بحب شقيقتها، تهدده سلمى وتعطيه أمر لا تراجع فيه بأن يتنازل عن القضية.

تذهب سلمى للمنزل تجد غرفة ليلى فارغة من جميع أشيائها، تتصل سلمى بوالدتها وتسألها عن مكان ليلى فتخبرها بأنها لم تأتي اليوم، ولكن أثناء المكالمة تدخل عليهم ليلى، تسألها والدتها أين كانت ولكن ليلى لا تعطي لها بالًا.

تذهب ملك لصلاح، وتخبره عن مافعله مصطفى ورفعه القضية وطردها في البيت، وأنه أتت للجوء له لمساعدتها، يخبرها صلاح بأن شقيقتها ليلى هي السبب في كل ذلك، وتكشف له أنه والد طفلها، يتطلع صلاح على القضية فيخبرها بصعوبتها، ويجب الحصول علي العديد من المال لحلها، ثم يخبرها بأن يترك حل هذا الأمر عليها فهي ليس عليها سوى أن تأتي بسلمى إلى مكتبه وهو سيتصرف في كل شيء، ثم يتصل بأحد الأشخاص ويسأله عن موعد القضية.

يستمع كريم لفيديو والده الذي سجله له قبل وفاته، يخبره فيه من يحبه، وكم تغير عشانه، وأصبح حريص في كل شيء يفعله، وأنه ابنه كريم كل شيء بالنسبة له، ويطلب مسامحته عن كل ما بدر منه، ثم يقدم له العديد من النصائح، بينما كريم يستمع للفيديو ويبكي من شدت اشتياقه لوالده.

وتنتهي الحلقة 20 من مسلسل ضد الكسر بذهاب سلمى لمنزل والدتها تحاول أن تقنع ليلى بالعودة معاها لانه بذلك تفسد حياتها بيدها، ولكن تهاجمها ليلى ثم ملك ووالدتها، فتغضب سلمى عليم وتتركهم وتذهب.