/629614/غياب-كهربا-مفاجأت-بالجملة-في-قائمة-الأهلي-لمباراة-غزل-المحلة

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن قائمة الفريق لمواجهة غزل المحلة في الدوري الممتاز والمقرر إقامتها في تمام التاسعة والنصف من مساء الغد على ملعب المحلة في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

و تقام المباراة بين الأهلي و الزمالك غدا في تمام التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة على ستاد المحلة في مباراة يسعى خلالها المارد الأحمر في تحقيق الفوز على زعيم الفلاحين وتضيق الخناق مع الزمالك متصدر ترتيب الدوري الممتاز.

قائمة الأهلي لمواجهة غزل المحلة

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي، وأحمد رمضان بيكهام، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومروان محسن، ومحمد شريف، ووليد سليمان، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعلي لطفي، وعمرو السولية، وصلاح محسن، وأفشة، ومحمود وحيد، وناصر ماهر، وأكرم توفيق، ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، وأحمد نبيل كوكا.

حكام مباراة الأهلي و غزل المحلة في الدوري

وجاء طاقم حكام مباراة الأهلي و المحلة كالتالي: محمد معروف حكما للساحة ويعاونه كل من محمد محمود لطفي مساعد أول وخالد السيد مساعد ثان والحكم الرابع صالح سلامة وسيد شعبان حكما للفيديو وإبراهيم محجوب مساعدا لحكم الفيديو.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة، من أصل 16 مباراة في هذا الموسم، حقق من خلالها 14 انتصار، ووقع في فخ التعادل في 4 مباريات، وخسر في مباراة واحده، سجل من خلالها 32 هدف، في حين تلقت شباكة 11 هدف في هذا الموسم.

بينا يحتل غزل المحله المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة، من أصل 18 مباراة في هذا الموسم، حقق من خلالها 5 انتصار، ووقع في فخ التعادل في 9 مباريات، وخسر في 4 مباريات ، سجل من خلالها 16 هدف، في حين تلقت شباكة 18 هدف في هذا الموسم.