/629615/رئيس-لجنة-التظلمات-يفجر-مفأجاة-عن-إلغاء-خصم-3-نقاط-من-الإسماعيلي

كشف عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن مفاجأة بشأن خصم ثلاث نقاط من الإسماعيلي في الدوري الممتاز بعد أن أعلن الإتحاد الدولي سحب 3 نقط من الدروايش على خلفية أزمة نجوم المستقبل.

وقال عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة أنه سيتم الغاء عقوبة خصم النقاط الثلاث من النادي الإسماعيلي في حالة واحدة ولن يتم توقيع العقوبة.

وتابع الشوربجي: " الشرط الوحيد هو الصلح بين الإسماعيلي و نجوم المستقبل، واتحاد الكرة يرحب بالصلح بين الأندية المختلفة واذا حصل الدروايش على تصالح مع نجوم المستقبل سيتم إلغاء العقوبة فورا" .

رئيس لجنة التظلمات يمنح الإسماعيلي قبلة الحياة

يذكر أن الإسماعيلي حقق فوزا هاما على الإنتاج الحربي بنتيجة هدفين مقابل شئ في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الممتاز على ملعب الإسماعيلية ليواصل الدروايش الفوز في المباراة الثانية على التوالي بعد تحقيق الفوز على المصري البورسعيدي ب هدفين مقابل هدف وحيد.

ترتيب الإسماعيلي في الدوري الممتاز

وأستطاع الإسماعيلي رفع رصيده للنقطة 17 في المركز الخامس عشر، ليبتعد عن الثلاثي المهدد بالهبوط لدوري الدرجة الثانية لأول مرة منذ فترة كبيرة للغاية قبل أن يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم خسم ثلاث نقاط من الفريق على خلفية أزمة الفريق الإسمعلاوي مع نادي نجوم المستقبل. و توقف رصيد الإنتاج الحربي عند النقطة 12 في مؤخرة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الإنتاج الحربي كالتالي:

حراسة المرمى : محمد فوزي

خط الدفاع : محمد هاشم، محمد عمار، مروان الصحراوي

خط الوسط : محمد صادق، محمد حسن، محمد عادل، مصطفى فارس

خط الهجوم: احمد مصطفى، أحمد مدبولي، شكري نجيب.

بينما دخل الإنتاج الحربي مباراة الإسماعيلي بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: احمد يحيى

خط الدفاع: معاذ الحناوي، على فتحي - محمد بازوكا - احمد علي

خط الوسط: محمد سوستة - حميد ماو - محمد رمضان - مصطفى البدري

خط الهجوم: امادو نياس، عبد الرحمن شيكا

وجاءت القائمة لمواجهة الإنتاج الحربي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحى، محمد مجدى، محمد فوزى .

خط الدفاع: مروان الصحراوى، محمد عمار، أحمد كاستيلو رضوان شريفى، محمد هاشم، عبد الله جمعة، مصطفى فارس.

خط الوسط: نادر رمضان، محمد عادل، أحمد مدبولى محمود دونجا، محمد حسن، عماد حمدى، محمد الشامى، محمد صادق ، أرى بابل ، أحمد مصطفى.

خط الهجوم: بنسون شيلونجو، شكرى نجيب.