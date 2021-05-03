جفرا نيوز : السيسى أعاد مصر لتصبح نموذجا يحتذى به

جدة - نرمين السيد - أكد تقرير لوكالة جفرا نيوز الأردنية، أن مهمة الرئيس عبد الفتاح السيسى لم تكن سهلة عندما قرر الترشح للانتخابات الرئاسية فى العام 2014 باعتباره أول رئيس مدنى منتخب إبان أحداث ثورة 25 يناير التى ولدت فى جمهورية مصر العربية الشقيقة نهجاً خاصاً وفترة مفصلية تركت آثارها بمختلف الأصعدة والمجالات .





أكد تقرير لوكالة جفرا نيوز الأردنية، أن مهمة الرئيس عبد الفتاح السيسى لم تكن سهلة عندما قرر الترشح للانتخابات الرئاسية فى العام 2014 باعتباره أول رئيس مدنى منتخب إبان أحداث ثورة 25 يناير التى ولدت فى جمهورية مصر العربية الشقيقة نهجاً خاصاً وفترة مفصلية تركت آثارها بمختلف الأصعدة والمجالات .

وأكد التقرير، أن الرئيس السيسى كان رجلا بحجم دولة كمصر تلك التى ولدت نموذجاً حياً فى تحقيق الانتصار على الثورة التى ولدت بوتقة اجتماعية وتقدم تحقق بفضل جهود الرئاسة الحكيمة التى استطاعت جس نبض الشارع المصرى الذى ما لبث حتى استعاد اتجاه البوصلة ووضع وطنه نصب عينيه، وامتثل لرؤية الرئيس السيسى ذات المعالم الواضحة فى إيصال جمهورية مصر لبر الأمان عقب الثورة التى عرفت إعلامياً بـ 25 يناير.

وأشار التقرير إلى أن الإنجازات باتت تتكلم فى عهد السيسى بلغة الأرقام وليس بلغة الكلم والخطب الرنانة، وهذا بات جلياً فى شتى المجالات من سياسة واقتصاد واستثمار وعلى الصعيد العمرانى والصناعى، وكذلك تقوية النظم الأمنية والدفاعية والإدارية، ناهيك عما حققه السيسى فى جانب توطيد علاقته مع شعبه بمختلف طوائفه وأجناسه والالتفات لمصر كونها بلداً مفتوحا على العالم فنياً وثقافياً وحضارياً والافتخار لكونها كانت ولا زالت بوليوود الشرق، ووجهة ومحط أنظار للعالم أجمع.

كما أشاد التقرير بسياسة الرئيس السيسى فى حوكمة وضبط الداخل المصرى وخاصة سياساً أخذت من اسمه نصيب، فقد فتح على مصر فى عهده تقدماً كبيراً فى مجال إنشاء المشاريع الخدمية والصناعية لتحقيق التكامل بين حق المواطن المصرى فى عيش كريم وتوفير فرص عمل للشباب حيث تم الانتهاء من 14.762 مشروعاً بتكلفة تقديرية 2207.3 مليار، كما اتخذ الاهتمام بالريف المصرى حيزاً خاصاً كونه يضم فئة كبيرة من أطياف الشعب المصرى، أما بالنسبة لقطاع التعليم فأصبح يشكل جل اهتمام السيسى باعتباره نقطة مركزية هامة فى مستقبل أى دولة من خلال تنفيذ 4.858 مشروع مبانى مدرسية و1.484 مشروعاً فى مجال التعليم العالى، أما قطاع الصحة فظهر من خلال جائحة كورونا مدى قدرته على كبح الجماح والسيطرة عليه إذا ما قورن ذلك بعدد السكان الذى وصل لـ ١٠١ مليون و ٦٦٥ الف و ٥٢٤ نسمة .

وتعتبر مصر نقطة جذب سياحية وبوابة لعبور كل دول العالم، حيث اتخذ هذا القطاع جانباً من التخطيط المننهج والمستقبلى للسيسى فى جعل مصر واحدة من أولى واهم الوجهات السياحية فى استقطاب وجذب السياح، فتم تنفيذ 101 مشروع فى قطاع السياحة بإجمالى استثمارات بلغت 410 ملايين جنيه.

واختتم التقرير بتعليقه على العلاقات الدبلوماسية والدولية، فحقق السيسى قاعدة راسخة وتبادل مشترك ووثيق مع الدول الشقيقة والصديقة له بفضل حنكته وقدرته على موازنة الأمور بنظرة ثاقبة وموسعة وذات أبعاد تطل على المستقبل بأفق واسع، لتصبح الجمهورية المصرية واحدة من أهم وجهات التبادل الاقتصادى والتجارى مع الدول الأخرى، وشريك رئيس فى تحقيق السلام الدولى وحاضرة بقوة فى مختلف المحافل والأحداث الدولية الهامة.