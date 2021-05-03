صور .. إصابة شخص وإنقاذ 3 فى انهيار سقف عقار بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - ورد بلاغ لغرفة عمليات حى الجمرك يفيد انهيار سقف عقار بمساكن الجنينة بلوك المأوى باللبان، وانتقل مسؤولى الحى وضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة أن العقار بناء قديم، مكون من أرضى و4 طوابق علوية، مأهول بالسكان، وسقوط سقف حجرة بالطابق الأخير بالعقار المشار إليه.

أسفر الحادث عن إصابة المدعو "إسماعيل محمد إسماعيل أحمد" 40 عاما، بسحجات وجروح بالوجه ومختلف أنحاء الجسم وتم نقله للمستشفى الأميري لتلقى العلاج اللازم.

بينما تم إنقاذ 3 آخرين من سكان العقار بواسطة الأهالى قبل وصول قوات الحماية المدنية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الجمرك، وباشرت النيابة العامة التحقيق.