- 1/3
- 2/3
- 3/3
جدة - نرمين السيد - ورد بلاغ لغرفة عمليات حى الجمرك يفيد انهيار سقف عقار بمساكن الجنينة بلوك المأوى باللبان، وانتقل مسؤولى الحى وضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.
وتبين من المعاينة أن العقار بناء قديم، مكون من أرضى و4 طوابق علوية، مأهول بالسكان، وسقوط سقف حجرة بالطابق الأخير بالعقار المشار إليه.
أسفر الحادث عن إصابة المدعو "إسماعيل محمد إسماعيل أحمد" 40 عاما، بسحجات وجروح بالوجه ومختلف أنحاء الجسم وتم نقله للمستشفى الأميري لتلقى العلاج اللازم.
بينما تم إنقاذ 3 آخرين من سكان العقار بواسطة الأهالى قبل وصول قوات الحماية المدنية.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الجمرك، وباشرت النيابة العامة التحقيق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور .. إصابة شخص وإنقاذ 3 فى انهيار سقف عقار بالإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.