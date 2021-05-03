جدة - نرمين السيد - وشددت الوزارة، فى بيان لها، على أنه سيتم إنهاء خدمة أى إمام أو عامل من يسمح بذلك أو يشارك فيه. وناشدت الوزارة المواطنين بأن يصلوا التهجد فى بيوتهم، قائلا: "صلوا التهجد فى بيوتكم".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل .. الأوقاف تحذر من صلاة التهجد فى المساجد : إنهاء خدمة المخالفين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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