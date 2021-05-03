انت الان تتابع تفاصيل خبر الصحة تعلن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم وارتفاع الإصابات والوفيات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الصحة منذ قليل عن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الأحد 2 مايو، ولوحظ في تقرير الوزرارة ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات، خلال الموجة الحالية، وكانت الحكومة أعطت 5 أيام إجازة رسمية للموظفين بدايةً من الخميس الماضي وحتى الإثنين 3 مايو بمناسبة الأعياد، وكإجراء احترازي لتقليل أعداد الإصابات خلال الموجة الثالثة من كورونا.

أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم وتقرير وزارة الصحة

وأعلنت الصحة اليوم على لسان متحدثها الرسمي الدكتور خالد مجاهد عن خروج 800 حالة من المستشفيات بعد شفاءهم وتلقيهم العلاج اللازم وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية، وبهذا ترتفع أعداد المتعافين إلى 172342 حالة حتى اليوم.

وحول أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم، فقد أعلنت الصحة عن تسجيل 1051 حالة جديدة تم رصدها عن طريق فرق الترصد والترقب المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، وبهذا ترتفع أعداد الإصابات حتى اليوم إلى 229635 حالة.

اقرأ أيضاً:

كما تم تسجيل 67 حالة وفاة اليوم ليصل إجمالي الوفيات منذ بداية أزمة فيروس كورونا وحتى اليوم إلى 13469 حالة، وذلك وفق تقرير الصحة.