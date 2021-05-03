/629621/صلوا-في-بيوتكم-الاوقاف-إنهاء-خدمة-الموظف-المخالف

شدد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، على منع صلاة التهجد في المساجد هذا العام، بسبب جائحة فيروس كورونا مؤكدا على أن الموظف المخالف عقوبته إنهاء الخدمة.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك” عاجل من الأوقاف.. غير مسموح بصلاة التهجد في المساجد، وإنهاء الخدمة من الأوقاف عقوبة من يسمح بذلك أو يشارك فيها، صلوا التهجد في بيوتكم”.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت السبت، عن خروج 769 متعافي من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 171542 حالة حتى اليوم.

تس جيل 1032 حالة جديدة

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 1032 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 63 حالة جديدة.

مؤشر زوال الأعراض

وقال الدكتور خالد مجاهد، إنه طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر الدكتور خالد مجاهد، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى السبت، هو 228584 من ضمنهم 171542 حالة تم شفاؤها، و 13402 حالة وفاة.