أحمد العوضي يؤثر على الأطفال بشخصية الخديوي في اللي مالوش كبير..فيديو

/629616/أحمد-العوضي-يؤثر-على-الأطفال-بشخصية-الخديوي-في-اللي-مالوش-كبيرفيديو

حازت شخصية الخديوي التي يجسدها الفنان أحمد العوضي على إعجاب الجمهور، ليبدأ العديد منهم استخدام الجمل التي تعمد ترديدها خلال أحداث مسلسل اللي مالوش كبير، ومن هنا بدأ الجمهور استخدامها بأشكال عدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

دوت الخليج يرصد مدى تأثير شخصية الخديوي على الأطفال الذين تقمصوا طريقة أحمد العوضي في مسلسل اللي مالوش كبير.

أحمد العوضي يحتفل بنجاح شخصية الخديوي

نشر الفنان أحمد العوضي فيديو جديد لطفل يجسد شخصية الخديوي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”.

علق العوضي على الفيديو موجهًا حديثه للطفل الذي قلد شخصيته في مسلسل اللي مالوش كبير، قائلًا "جامد، والله أنت أجمد من الخديوي نفسه".

حظي الفيديو بعدد كبير من المشاهدات والتعليقات الإيجابية من الجمهور ومحبي الفنان أحمد العوضي، حيث لاقت شخصية الخديوي حب العديد من المتابعين الذين ابدعوا في الكوميكس والتعليقات المختلفة على دور أحمد العوضي في مسلسل اللي مالوش كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

مسلسل اللي مالوش كبير

تصدر مسلسل اللي مالوش كبير قائمة تريندات “جوجل” منذ الحلقات الأولى من المسلسل، ليستكمل مسيرة نجاحه ضمن السباق الدرامي الرمضاني، حيث ابدعت الفنانة ياسمين عبد العزيز في دور غزل الفتاة المضطهدة من قبل عائلتها، وكذلك الفنان أحمد العوضي الذي ظهر كطوق نجاة لها ليخلصها من زوجها القاسي ويقع في حبها.

الجدير بالذكر أن مسلسل اللي مالوش كبير بطولة أحمد العوضي، ياسمين عبد العزيز، خالد الصاوي، أحمد سعيد عبد الغني، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، هدى الأتربي، بدرية طلبة، إيمان السيد، أحمد الرافعي، محمود عمرو محمود ياسين وغيرهم نخبة من النجوم.