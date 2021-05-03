/629617/الزمالك-إذا-أردتم-الدوري-لنادي-بعينه-أخبرونا-والاتحاد-أهدى-الأهلي-بطولة-على-حسابنا

هاجم هشام عبدالله عضو اللجنة الثلاثية لإدارة الزمالك جهاد جريشة حكم لقاء الفارس الأبيض و المارد الأحمر في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في ملعب القاهرة الدولي، وأنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وعلق إبراهيم في تصريحات تلفزيونية : " الزمالك تعرض للظلم و أحداث المباراة كانت مؤسفة ، لم تُحتسب لنا ركلة جزاء واضحة لصالح حازم إمام، وجهاد جريشة أنهى اللقاء قبل نهاية الوقت الضائع".

تصريحات نائب رئيس الزمالك عن بيراميدز

وتابع عضو اللجنة الثلاثية: " حكم اليوم بين الزمالك و بيراميدز له سوابق معنا في الدوري الممتاز، وكان من الواجب أن يتم إستبعاده من مواجهة هامة مثل مواجهة اليوم حتى لا يصل بنا الحال في الإقتناع بجملة إعطاء الدوري لنادي بعينه، واذا كان الأمر صحيح لماذا ننفق كل تلك الملايين يجب إخبرانا بذلك".

وواصل نائب الزمالك : " حتى في كرة اليد تم إهداء بطولة كأس مصر لـ الأهلي رغم التساوى في المراكز بين الفريقين، الزمالك يتعرض للظلم من كل الاتحادات، ".

وأستكمل : " أطالب بالتحقيق مع حكم مباراة الزمالك و بيراميدز اليوم من أجل الحصول على الشفافية، ونحن في إجتماع دائم من اجل اتخاذ القرار النهائي، ولابد من وجود وقفة في ضياع نقاط من الفارس الأبيض بسبب التحكيم".