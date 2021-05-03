حورية فرغلي تعود إلى مصر بعد نجاح عمليتها الأخيرة..صورة

/629618/حورية-فرغلي-تعود-إلى-مصر-بعد-نجاح-عمليتها-الأخيرةصورة

ظهرت الفنانة حورية فرغلي في صورة حديثة لها من داخل مطار القاهرة بعد عودتها من الولايات المتحدة الامريكية ونجاح عمليتها الأخيرة، حيث خضعت لإجراء 4 عمليات جراحية في انفها لتعود إلى شكلها الطبيعي بعد أخطاء عديدة من قبل الاطباء في محاولة لعلاج أنفها.

دوت الخليج يرصد تفاصيل عملية حورية فرغلي الأخيرة بعد رحلة عناء مع الأطباء كي تتمكن من التذوق والتنفس بشكل طبيعي.

حورية فرغلي تعود إلى مصر

طمأنت حورية فرغلي جمهورها الذين شاركت معهم آلامها منذ اللحظة الأولى وكانوا بأنتظار شفائها، من خلال نشر صورة لها عبر موقعها الرسمي على "الفيس بوك" بعد نجاح العملية وتحسن حالتها الصحية، كاتبه:" الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه".

وكانت "فرغلي" قد خضعت لثلاث عمليات أخرى في انفها لتأهيل وضع عظام الانف في المكان المناسب، فضلًا عن تعديل الانف ونحتها لتعود للشكل الطبيعي، كما انها أشارت إلي وجود عملية اخيرة الشهر المقبل في إحدى مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية ما يتطلب منها السفر مرة أخرى.

حرص العديد من نجوم الفن تقديم المباركات للفنانة حورية فرغلي على نجاح العملية التي خضعت لها مؤخرًا، بعدما عانت سنوات عديدة من تلك الآلام التي فاقت قدرة احتمالها.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال حورية فرغلي الفنية مشاركتها في فيلم "براءة ريا وسكينة، الذي لم يخرج للنور بعد، وشاركها في البطولة كوكبة من نجوم الفن منهم وفاء عامر، منة فضالي وأشرف مصيلحي، من أحمد عاشور وإخراج عبد القادر الأطرش.