/629619/لجنة-التظلمات-تعلن-عن-قرار-حاسم-في-أزمة-إمام-عاشور-و-الأهلي

أكد عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات أن الزمالك لم يتقدم بإستئناف ضد عقوبة إمام عاشور لرفع الإيقاف عنه، مشددا أنه في حالة تواجد إثبات رسمي يبرهن تقدم الفارس الأبيض بتظلم ضد عقوبات عاشور سيتم عقد جلسة طارئة للبت في الأمور.

وقال عادل الشوربجي: " إذا تبث أن نادي الزمالك قدم تظلم لرفع الإيقاف عن إمام عاشور سنكلف لجنة سريعة لكشف الملف".

وتابع: " الزمالك لم يتقدم بتظلم في الوقت ولم يعرض عليا أي تظلم، ولم يصل اي فيديوهات من الفارس الأبيض بشأن إدانه لاعبي الأهلي، وكذلك لم يتقدم المارد الأحمر بفيديوهات جديدة تدين لاعبي القلعة الحمراء".

وواصل: " أؤكد مرة اخرى أنه في حالة ثبات تواجد تظلم من الزمالك بخصوص إمام عاشور، سنعقد جلسة طارئة للبت في الأمر".

على جانب أخر هاجم هشام عبدالله عضو اللجنة الثلاثية لإدارة الزمالك جهاد جريشة حكم لقاء الفارس الأبيض و المارد الأحمر في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في ملعب القاهرة الدولي، وأنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وعلق إبراهيم في تصريحات تلفزيونية : " الزمالك تعرض للظلم و أحداث المباراة كانت مؤسفة ، لم تُحتسب لنا ركلة جزاء واضحة لصالح حازم إمام، وجهاد جريشة أنهى اللقاء قبل نهاية الوقت الضائع".

الزمالك يهاجم التحكيم بعد مباراة بيراميدز

وتابع عضو اللجنة الثلاثية: " حكم اليوم بين الزمالك و بيراميدز له سوابق معنا في الدوري الممتاز، وكان من الواجب أن يتم إستبعاده من مواجهة هامة مثل مواجهة اليوم حتى لا يصل بنا الحال في الإقتناع بجملة إعطاء الدوري لنادي بعينه، واذا كان الأمر صحيح لماذا ننفق كل تلك الملايين يجب إخبرانا بذلك".

ودخل الزمالك مباراة بيراميدز بتشكيل مكون من : حراسة المرمي : محمد عواد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود الونش - محمود علاء – احمد فتوح

خط الوسط : فرجاني ساسي - طارق حامد.

خط الهجوم : اشرف بن شرقي - حميد أحداد – زيزو – أوباما.

ويجلس على مقاعد الزمالك أمام بيراميدز : جنش ، محمد عبد الغني ، محمد أشرف روقا ، محمود عبد العزيز ، حازم إمام ، إسلام جابر، أحمد نادر السيد ، سيف الدين الجزيري ، شيكابالا ، مروان حمدي.

ويدخل الفريق السماوي المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى : شريف أكرامي

خط الدفاع: أحمد سامي، أحمد فتحي، محمد حمدي، أحمد أيمن منصور

خط الوسط: رمضان صبحي، أحمد توفيق، نبيل دونجا، عبد الله السعيد، غيرك تراوري

خط الهجوم: جون انطوي.