«للأغلبية هًيبة تًعود»..دوت الخليج يرصد كشف حساب النائب أشرف رشاد خلال 120يومًا

/629620/للأغلبية-هيبة-تعودتحيا-مصر-يرصد-كشف-حساب-النائب-أشرف-رشاد-خلال-120يوما

120يومًا من عمر الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، منذ الثاني عشر من يناير 2021، و«الجميع متوافق علي أن كل شيئ تغير»..«شكلا ومضمونا» وخاصة علي مستوي الأغلبية النيابية التى يقودها النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتحقيقه معادلة «أغلبية الوطن والمواطن» بعد أن كانت الصورة الذهنية السائدة بالحياة النيابية المصرية« أغلبية الحكومة»، وهو الأمر الذي يراه المتابعون للمشهد البرلماني البرلماني بـ«إعتدال بوصلة الأداء النيابي».

قد تكون الـ120يومًا من المبكر أن يتم الحكم من خلالها علي أداء البرلمان، ولكن الـ120 يومًا تمثل نحو 40جلسة شهدت جميع نماذج التحركات البرلمانية، علي مستوي التشريع والرقابة، وذلك علي مستوي الجلسات العامة، بجانب عمل الـ25لجنة نوعية علي مدار أيام الإسبوع حيث مناقشات لجميع أدوات الرقابة وشكاوي المواطنين وكل ما يقدم من أعضاء المجلس ويصب فى صالح الوطن والمواطن فيما هو ممنوح من صلاحيات لمجلس النواب سواء كانت تشريع أو رقابة.

دوت الخليج وزعيم الأغلبية

موقع دوت الخليج الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي عمرو الديب، عكف علي رصد تحركات زعيم الأغلبية النيابية طوال الـ120يوما، بعد توافق حزب مستقبل وطن علي اختياره زعيما للأغلبية، والتى كان من خلال هذه التحركات إدراك مختلف بالواقع المصري، بأن شكل ومضمون الأغلبية النيابية أصبح مختلف، والمواطن أصبح عنوانه كل هذه التحركات، ومن ثم نجد تحركات كان لها صدي علي أرض الواقع منها أزمة قانون الشهر العقاري، وتخفيض رسوم قانون الري والموارد المائية، وأيضا رسوم غرامات الأرز، بجانب ضبط علاقة السلطة التنفيذية بنواب البرلمان وخاصة علي مستوي الإدارة المحلية ولقاءات المحافظين وحضور النواب للمكاتب التنفيذية للمشاركة فى اتخاذ قرارات تصب فى صالح المواطن بشكل مباشر وغيرها من التحركات التى أعادت للأغلبية النبيابية هيبتها مرة أخري.

زعيم الأغلبية الشاب

مع انطلاقة الأعمال للبرلمان فى 12يناير2021، توافق حزب مستقبل وطن علي رئيس هيئته البرلمانية وهو النائب أشرف رشاد، والذي يدرك أهمية وصلاحيات هذا المنصب بشكل دقيق، مع إدراكه لهذه المسؤولية الكبيرة، حيث كانت أولي تصريحاته مع موقع دوت الخليج بشأن توليه هذا المنصب، بأن هذه المسؤولية للأغلبية تعاونية وتكاملية مع باقي الأحزاب فى القاعه، وليست اسئثار برأي من عدمه ، ومن ثم كانت أولي قرارات مجلس النواب، من خلال لجنته العامة كان استدعاء حكومة المهندس مصطفي مدبولي لمراجعتها فيما تم رصده من ملاحظات وتقصير في برنامجها، وبلاشك فهذا قرار لم يكن يتم إلا بدعم وتأييد من الأغلبية وإن كان في الأغلب هو رؤيتها، لما حدث في الفصل التشريعي الأول من تقصير كبير بشأن الدور الرقابي لمجلس النواب.

الدور الرقابي لأغلبية البرلمان

وواصل المجلس جلساته علي مدار أكثر من 6 أسابيع في الاستماع لبيانات رئيس الوزراء وعدد لا يقل عن 28 وزير ومواجهتهم بكافة صور التقصير التى يرصدها النواب بشكل يومي بكافة الدوائر والموضوعات العامة بمختلف المجالات التى تدخل في سياق عملهم، وزعيم الأغلبية دائما حاضر في كل ما يتم من مناقشات تخص موضوعات ما يتم النقاش حوله، وأيضا حاضر فيما هو أكبر خاصة علي مستوي محاولات البعض إعادة أفكار كانت تحدث في الماضي بشأن الصوت العالي وتوجيه الاتهامات جزافا سواء علي حزب الأغلبية أو آخرين، وكان مشهد خروج النائب محمد عبد العليم داود عن النص في أكثر من جلسه دليل علي ذلك، حيث تم مواجهته باللائحة والتأكيد علي أن تصرفات الماضي ذات الصوت العالي والمعارضة الغير منطقية لا مكان لها، وهو الأمر الذي تحدث بشأن الرئيس السيسي مؤخرا بأن المعارضة مقبولة دائما ولكن من أشخاص تدرك ما تقول وتفهمه.

الرؤي المختلفة لزعيم الأغلبية

الحضور أيضا كان بالمداخلات والرؤي المختلفة لزعيم الأغلبية، حيث مشاركته في اجتماع رئيس مجلس الوزراء برؤساء اللجان النوعية، وتأكيده أهمية طرح مشروعات القوانين أمام اللجان النوعية المختصة بحضور الوزير المعني بالموضوع، قبل عرضها للنقاش في مجلس الوزراء، وهو ما رحب به رئيس الوزراء وكلّف وزير شئون المجالس النيابية بمتابعة تنفيذ هذا المقترح، كما كانت مداخلاته مختلفه بجلسات الوزراء حيث بجلسة وزير الاتصالات، قال: نرى في قطاعات الوزارة طفرة يومية، وإنجاز حقيقي على الأرض، وملاحظات النواب نحن على يقين أنك تعمل على حلها

زعيم الأغلبية ومحاربة الفساد

أثار بجلسة وزير الإسكان واقعة تعيين 76 عاملا بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدون مراعاة للقانون، مشيرا إلى أن المفارقة الغريبة أن 17 من هؤلاء العاملين من عائلة أحد النواب، متابعا: هذه الكارثة منتشرة في كل أفرع الشركة على مستوى الجمهورية.

زعيم الأغلبية وانتقاد وزير المالية

بجلسة وزير المالية انتقد النائب تعدد إجراء تعديلات تشريعية على قانون الضريبة على الدخل، فى فترة ثلاث سنوات، قائلا،: " أرى أن هناك أزمة لدى وزراة المالية فى التشريعات"ن متابعا، من غير المنطقى ان تجرى نحو تسع تعديلات على قانون الضريبة على الدخل، فى فترة الثلاث السنوات الأخيرة. كما تساءل المهندس أشرف رشاد، عن المعيار الذى تتبعه مصلحة الضرائب أو وزارة المالية، بشأن تطبيق إجراءات مشددة أو إعفاء مع بعض الممولين، مطالبا وزير المالية ببيان واضح عن المعايير التى يتم تطبيقها حيال الممولين وأسباب التشديد وأسباب الإعفاءات.

زعيم الأغلبية وملف حقوق الإنسان

بجلسة وزير الخارجية قال مصر لها تاريخ في دول العالم أجمع، وهناك ملاحظة مهمة ورسالة يجب توجيهها من خلال مجلس النواب، والوزير سامح شكري هو المنوط بهذا الملف والتعبير عنه للخارج نيابة عنا كنواب، كل يوم نجد بعض الرسائل من أعضاء المجالس النيابية في الدول الأخرى، والكونجرس على سبيل التحديد، تتعلق بتدخلات في الشان المصري، فلم يعد مقبول المتاجرة ببعض المصطلحات السياسية كالاعتقال وغيرهواستطرد: هذه نقطة تتعلق بالشأن الداخلي بشكل بحت، فليهتموا بشؤونهم، ورأينا ماحدث في الولايات المتحدة، وهو كفيل أن يصلحوا من شؤون بلادهم، ومن الطبيعي أن أعضاء مجلس النواب أن لهم الحق الأصيل في التحدث في قضاياهم الداخلية لا الاهتمام بشؤون دول أخرى وشدد: لايوجد عندنا هذا المصطلح من الأساس، فالمعتقل السياسي للمتاجرة في البيانات فقط، وهي كلمة مرفوضة.

وتابع: لدينا مؤسسة عريقة إسمها القضاء المصري، تضرب بجذورها في التاريخ، فوق مستويات الشبهات، ولديها القدرة على تحقيق العدالة، وتخضعه للإجراءات القانونية، والكل له حرية الدفاع عن نفسه في كافة مراحل التحقيق بنزاهة تامة وواصل: لم يعد مقبولا بعد كل مابات يحدث في مصر من إنجازات وحرية سياسية وديمقراطية وتمثيل لكافة التيارات السياسية، أن يتشدق علينا البعض بألفاظ لاوجود لها على أرض الواقع، وكلامي تحديدا لأعضاء الكونجرس وكافة الأعضاء اللذين يحاولون التدخل في شؤونا.

زعيم الأغلبية وسفراء مصر بالخارج

بجلسة وزيرة الهجرة وجه سؤالا لوزيرة الهجرة حول دور سفراء مصر بالخارج من العلماء واللاعبين والفنانين في الدعايا للإنجازات المصرية ودور الدولة في محاربة الإرهاب وتسائل أشرف رشاد: لماذا لا يكون هناك لوبي في كل دولة من أبناء مصر واستخدامهم دعائيا لصالح مصر؟، مشددا على ضرورة الاستخدام الدبلوماسي للمصريين بالخارج لشرح الواقع والإنجازات ودور الدولة في مكافحة الإرهاب وقال النائب: نشعر أن الواقع المصري غير موجود في الخارج، مشيرا إلى أن ذلك يدفع منظمات عالمية ومؤسسات مأجورة للعمل على إصدار بيانات ضد مصر.

زعيم الأغلبية ووزير الشباب

خاطب وزير الشباب بقوله : أحذر من 3 أمور هم بمثابة أزمة ومشكلة وكارثة، وهو ماورد خلال مداخلته الكلامية في حضور الوزير الدكتور أشرف صبحي، موضحاأنه فيما يخص الأزمة وهي مسألة ستزول حتما، هو القلق بخصوص نادي الزمالك ومصيره، وأشار رشاد في حديثه للوزير: هل أنت مطمئن لما يدور في نادي الزمالك، لو كان ردك نعم فأنا أثق في حكمك تماما، وأعلم أنك تميل تشجيعا لنادي الزمالك، وأعلم أنك حريص عليه، أما المشكلة الدائمة، فهي "منظومة الشباب المصرية"، فخلال رئاستي للجنة تعاونت مع كعلى مدار عامين، وأرى أنه ليس لدينا منظومة في الشباب من الأساس، حيث مراكز شباب متهالكة، وبعضها مغلق منذ سنوات، والآخر تم سرقته ونهبهوتابع رئيس الأغلبية: ضمن تلك المنظومة، فهناك الاتحاد العام للكشافة، هذا الاتحاد يتم سحب أراضيه بحجة الاستثمار، وحينما كنت رئيسا للجنة الشباب كنت استيقظ يوميا على خبر أن أحد المحافظين "اقتحم باللودر" مركز شباب وسحب أراضية، وهناك رسالة يجب أن تصل للجميع: الاستثمار في الشباب ليس اقتصادي فقط، ليس لدي مشكلة مع الاستثمار، لكن فكرة العمل في جزر منعزلة كما يفعل المحافظين في مراكز الشباب وأخذ بغير حق من الشباب بدعوى الاستثمار، مشكلة كبرىأما بخصوص الكارثة، فهو متعلق القانون سئ السمعة، قانون 17 لسنة 2017، وهو قانون الرياضة، فكل مرة كنت تمهلنا ولم تتقدم بمشروع قانون للرياضة، ما نما إلي علمي أن هناك حسابات للاتحاد الدولي، من الممكن أن نقتدي بالكثير من الدول، فلايصلح أن ممثلي الاتحادات الرياضية يكونوا سلطة رابعة.

زعيم الأغلبية ووزير الإعلام

قال أنه ليس من صلاحية رئيس مجلس الوزراء أن يصدر أي قرار مخالف للقانون وذلك رده على تقعيب أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، خلال الجلسة العامة للبرلمان، بشأن الجمع بين وزارة الدولة للإعلام ورئاسة مدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب وقال أشرف رشاد: إن كان أجبر الوزير على هذا القرار من أجل مهمة وطنية، فإن الظروف قد تغيرت، قائلا: أما إن كان القرار صدر بالخطأ فيجب أن يلغى فورا، وان يتم رد كافة المبالغ التي تم تقاضها خلال تلك الفترة ومنذ أن كان نائبا في مجلس النواب الماضي، والأمر انتهي باستقالة الوزير.

شهداء مصر والبرلمان

بجانب مداخلات جلسات الوزراء كانت مداخلات مختلفة علي مستوي التشريع، أعلن التبرع بنصف المكافأة الشهرية للنواب لصالح صندوق دعم الشهداء، أثناء أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون صندوق دعم شهداء الحرب والعمليات الإرهابية وأسرهم: قائلا:" هذا أقل ما نقدمه عرفانا لهؤلاء الشهداء على ما قدموه لصالح هذا الوطن"، وتوافقت الأحزاب علي طرحه وأقر المجلس ذلك مؤكدا أن شهداء الوطن قدموا كل غالي ونفيس من أجل رفعة هذا الوطن.

انتقادات للحكومة لكثرة التعديلات

بذات الجلسة كانت له رؤية مختلفة للحكومة حيث وجه انتقادات لكثرة التعديلات التى تتقدم بها وزارة المالية على القانون الواحد، إبان مناقشة قانون إعفاء عوائد السندات التى تطرح للاكتتاب فى الخارج من كافة الضرائب والرسوم، وقال "لا نمانع من التعديلات التشريعية ما دامت فى مصلحة البلد" ولكن كثرة التشريعات علي ذات القانون الواحد تمثل إشكالية.

ضوابط سفر الأعضاء

قبل هذه الجلسة بيوم كان تأييده لنص المادة 234، بلائحة مجلس الشيوخ، ووردود مايفيد فيها بأنه من حق رئيس المجلس الاعتراض على رغبة النائب في السفر لإحدى الدول، وخاصة في ضوء مناقشات الأعضاء أن النص مخالف للدستور مؤكدا هناك تحميل للنص مالايتحمله من القيل والقال، اعتراض رئيس المجلس على سفر أحد الأعضاء عمل تنظيمي بحت، وأنه في أي من أنواع الرحلات لسفر النواب للعلاج أو العمل أو غيره، ما الداعي لافتراض أن رئيس المجلس سيرفض ذلك، هذه تخوفات في غير محلها، وهناك بعض الأحزاب السياسية لوائحها تنظم سفر الأعضاء، ولابد من إخطار رئيس الحزب وهو أمر متعارف عليه، نحن لانعمل بدعة جديدة في القوانين، هذا مايجب أن يكون، ولاوجود لما يقيد حرية انتقال النائب.

زعيم الأغلبية ومساواة الضرائب علي الجميع

بجانب ذلك أيضا كان له طرح إلغاء حذف الإعفاء المقرر علي ما يتقاضاه النواب من ضرائب، حيث تم صياغة هذه المادة من جديد مع وعده بأن يتم تقديم تعديل من الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بتطبيق ذات المفهوم علي نواب البرلمان، وهو ما لاقي تقدير واسع من الشارع المصري .

أزمة قانون الشهر العقاري

بجلسة 28فبراير 2021 وإزاء أزمة قانون الشهر العقاري، شهدت أروقة المجلس مشــروع قانون مقدم من النائب أشــرف رشــاد الشــريف و (60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والتى تمت الإضافة له مشروع قانون من الحكومة والنائب ضياء داود، وانتهت أزمة الشهر العقاري مع توجيهات الرئيس السيسي بوقف مد العمل لمدة عامين.

تخفيضات رسوم قانون الري

مناقشات قانون الري كان لزعيم الأغلبية دور كبير بها حيث ساهم في حسم عدد من المواد الخاصة بالتعريفات حيث تم حسم مساحة حرم النهر بـ "80" متر، وتخفيض رسم إجراء أى عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى من مليون جنيه إلى 500 ألف جنيه فى المرة الأولى وذلك بعد ترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد، ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط الترخيص وفئات الرسم ومقابل الانتفاع، وتخفيض رسم ترخيص ماكينة الرى من 5000 آلاف جنيه فى خمس سنوات، إلى 250 جنيه سنوياً، مع إعفاء الماكينات الصغيرة التي تروي مساحات لا تجاوز 10 أفدنة، وخفض قيمة رسم ترخيص حفر البئر الجوفي لمدة 5 سنوات بقيمة ألف جنيه على كل سنة ليكون 5 آلاف جنيه بدلاً من 10 آلاف جنيه.

تحركات ميدانية رقابية

كان للمهندس أشرف رشاد تحركات ميدانية رقابية حيث جولة بمستشفيات سوهاج (الجامعي والعام والتعليمي) للاطمئنان على حالة المصابين في حادث تصادم قطارين سوهاج، كما شارك بجولة بأزمة السفينة الجائحة بقناة السويس وتكريم رئيس هية قناة السويس.وذلك علي رأس وفدًا برلمانيًا من أعضاء مجلس النواب، في زيارة رسمية لقناة السويس، بهدف توجيه تحية شكر وتقدير - نيابةً عن المجلس - للفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة وجميع المسؤولين والعاملين، على جهودهم المضنية خلال أزمة السفينة الجانحة.

ضبط العلاقة ين السلطة التشريعية والتنفيذية

في ضوء ضبط العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية كان لزعيم الأغلبية دورا حيث ساعد علي عقد رئيس الوزراء سلسلة لقاءات بين الوزراء المعنيين ورؤساء اللجان النوعية بناءًا علي طرح زعيم الأغلبية حيث ضمت اللقاءات الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري، والسيد القصير، ‏وزير الزراعة، والمهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، والنائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب فيما قال زعيم الأغلبية البرلمانية، إنه تم التأكيد على أهمية التنسيق في كل القوانين التي يتم إعدادها، بهدف الوصول إلى رؤية ‏لصالح المواطنين، مشيداً بأهمية هذه اللقاءات وما ينتج عنها من تبادل الرؤى حول أهم الملفات.‏فيما استعرض النائب هشام الحصري، عدد من النقاط بشأن قطاع الأسمدة، وكذا بعض الخسائر التي تكبدها عدد من المزارعين ‏بسبب انخفاض الأسعار، مشيرًا إلى أن حل هذه المشكلة يكمن في الزراعة التعاقدية، مؤكداً ضرورة أن ‏يكون هناك آلية واضحة لتسعير المحاصيل الاستراتيجية.كما أشار إلى أهمية زيادة دور التعاونيات الزراعية، باعتبارها قاطرة الزراعة في دول كثيرة، مشددًا على ضرورة الرقابة الداخلية على المحاصيل المتداولة في الأسواق، وذلك ‏بأن يتم سحب عينات من الأسواق الكبرى، والتأكد من صلاحيتها ومُطابقتها للمواصفات حفاظاً على صحة ‏المواطنين.

وتضمنت اللقاءات أيضا اجتماعًا مع لجنة الشؤون الاقتصادية، برئاسة المهندس أحمد سمير، وبحضور الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط كما حضر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وغيرها من لقاءات جميع الوزراء ومنهم المستشار عمر مروان، وزير العدل، وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء ضرورة التنسيق الكامل بين الحكومة واللجنة فيما يخص جميع مشروعات القوانين المُقرر مناقشتها، وكذا أهمية التنسيق مع اللجان النوعية المتخصصة بالمجلس، من أجل تحقيق التوافق والتفاهم بشأن هذه القوانين.

كما تضمنت اجتماعا حضره كل من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب "مستقبل وطن"، والدكتور أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس عماد حمودة، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب وتطرق للملف الأهم بشأن اشتراطات البناء،حيث أكد المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب "مستقبل وطن"، أهمية الاشتراطات البنائية الجديدة فى ضبط النمو العمراني، قائلاً: سنساهم في عرض وشرح هذه الاشتراطات للمواطنين في كل المحافظات، وفى هذا الصدد قدم رئيس الوزراء الشكر على هذا الطرح، مؤكداً أن هذا سيسهم في توعية المواطنين بأهمية وضرورة تطبيق تلك الضوابط والاشتراطات البنائية الجديدة.

تحركات خارج البرلمان

بدعم ورعاية زعيم الأغلبية حزب مستقبل وطن، استضاف الوزيرة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وتم خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ليقوم الحزب بإتاحة مقراته على مستوى الجمهورية لتقديم الخدمات التي يقدمها الجهاز للمواطنين بهدف توسيع قاعدة المستفيدين، كما شارك المهندس أشرف رشاد، في احتفالية تكريم الأم المثالية والطفل اليتيم، والتي نظمتها أمانة شبرا الخيمة غرب ، تحت رعاية النائب أشرف أمين ، عضو مجلس النواب شهد الحفل مجموعة من العروض الفنية والمسرحية لمجموعة من البراعم والشباب؛ الذين أبهروا الحضور بموهبتهم ورسائلهم الوطنية التي قدموها من خلال العروض وكرم "رشاد"خلال فعاليات الحفل الأمهات المثاليات والأطفال الأيتام، وأكد لهم أن هذا التكريم هو مجرد جزء بسيط من واجب المجتمع لهم على عطاءهم وجهدهم وأن مستقبل وطن يظل دومًا صوتًا وداعمًا لهم.

اشتراطات البناء

كان للحزب أيضا دورا بشأن ورشة عمل الاشتراطات البنائية الجديدة بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، وقيادات حزب مستقبل وطن ورؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب ، وممثلي الهيئات البرلمانية لحزبي الشعب الجمهوري ومصر الحديثة داخل حزب مستقبل وطن وشرح التطورات والأبعاد حتي تكون الصوره واضحة للمواطنين.

الأمهات المثاليات

استجابةً لدعوة حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال هريدي، شارك المهندس أشرف رشاد الشريف، أمين عام حزب مستقبل وطن، وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، في احتفالية تكريم الأمهات المثاليات، بفندق تريومف.ويأتي ذلك بهدف تعميق التواصل والتقارب مع كافة الأحزاب الوطنية وبناء جسور قوية من العلاقات لتصب في صالح إثراء الحياة السياسية التي تشهد انتعاشة كبيرة للغاية، وإظهار حجم العلاقة التي تربط الأحزاب المصرية.

تحركات بالدائرة

شهدت محافظة قنا تحركات من المهندس أشرف رشاد الشريف حملة تطهير وتعقيم للمصالح الحكومية والمساجد بعدد من قرى محافظة قنا، وذلك تجنبًا لانتشار فيروس كورونا وشارك في في الحملة مجموعة من شباب الحزب بمحافظة قنا، باستخدام مجموعة من وسائل التطهير والتعقيم، بجانب تزويد المساجد والمصالح الحكومية بأدوات تعقيم ومطهرات وشملت فعاليات الحملة قرى؛ دندره- الترامسة- المنيرة الحديثة- المحروسة- الشيخ عيسي- القناوية- جزيرة الطوابية- اولاد عمرو- الجبلاو- كرم عمران- ابنود- كلاحين ابنود- الحميدات- المنشية.كما شملت؛ الاشراف القبلية- الخربة- الكوم- الكراوين- النوابعة- الخصاص- العسيلية- الشرقية-نجع الحي-الدوم- وبندر قنا.

تضمنت أيضا التحركات الموافقة الفورية على مطلب المهندس اشرف رشاد بتوفير (جهاز الرنين المغناطيسي ١,٥ تسلا) لخدمة مرضى الأورام بمحافظتي قنا والبحر الأحمر، وكما وافقت الهيئة القومية للبريد على تركيب ماكينة الصراف الألى ATM بمكتب بريد "الاشراف الشرقية بقنا "بعد تقديم طلب من المهندس اشرف رشاد الشريف، صرف ١٠٠,٠٠٠(مائة الف جنية) دعم مالى لنادى الشبان المسلمين بمحافظة قنا بناء على الطلب المقدم من المهندس اشرف رشاد الشريف والموافقة على ترميم وصيانة الملعب المفتوح (المتعدد) بمركز شباب الاشراف القبلية بمحافظة قنا والموافقة على دعم مركز شباب "كلاحين أبنود" بقنا بعدد كبير من الأثاث المكتبى وجارى إنهاء إجراءات التوريدو الموافقة على دعم مركز شباب الأشراف القبلية محافظة قنا بحديقة أطفال وجارى إنهاء إجراءات التوريد والموافقة على دعم مركز شباب السلام بأولاد عمرو بقنا بأدوات رياضية

تضمنت طلب بإنشاء محور لربط الطريق الصحراوي الشرقى بالغربى، وطلب جديد من النائب أشرف رشاد الشريف لإنشاء مستشفى متخصص لعلاج الأمراض النفسية وعلاج الإدمان وإنشاء متحف للأثار بقنا طلب جديد مقدم من النائب / اشرف رشاد وعدد من نواب قنا لما تحوية المحافظة من الكثير من الأثار داخل مخازن منطقة أثار قنا، كما تقدم النائب أشرف رشاد وعدد من نواب قنا بطلب لوزير الزراعة واستصلاح الاراضى وذلك لزيادة سعر توريد طن القصب حرصاً على مصلحة المزارعين .

مشاركات إعلامية

تضمنت الحوارات الإعلامية لزعيم الأغلبية العديد من التصريحات التى أعلنت عن رؤية ومواقف الأغلبية النيابية حيث قال أن القوائم المشتركة صنعت التوازن داخل مجلس النواب وضمت كل ألوان الطيف السياسي، وأن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء يتعاون تعاون كاملاً مع البرلمان، وهم كأغلبية يمثلون أغلبية المواطن وليسوا أغلبية الحكومة، كما أن هناك استجابة قوية من الحكومة والأجهزة التنفيذية لملاحظات النواب، ووزير الإسكان من الوزراء الذين نجحوا في تقديم بيان جيد أمام البرلمان، كما أكد علي متابعته مع جهاز التنظيم والإدارة لحل مشاكل الموظفين المؤقتين، وأن قانون الأحوال الشخصية لا بد وأن يشهد حوار مجتمعي لأنه يخص كل المصريين وحزب الأغلبية لا ينساق وراء بطولات زائفة، وأداء الحكومة جيد في ظل الظروف الصعبة الحالية وننتظر أن يكون جيد جدًا ، الرئيس السيسي أعاد للوطن قوته وهيبته وأمنه وفيه ناس يهمها إن مصر متبقاش قوية ومتقدمة وآمنة.