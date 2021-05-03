مسلسل القاهرة كابول الحلقة 20..عودة طارق لطفي لمقر الخلافة 

/629622/مسلسل-القاهرة-كابول-الحلقة-20عودة-طارق-لطفي-لمقر-الخلافة

مسلسل القاهرة كابول الحلقة 20، بدأت الحلقة بوجود رمزي "طارق لطفي" في الغرفة مظلمة، بعد الحكم عليه بالاعدام، وبينما يتشاهد رمزي فينزع الظابط الغمامة من وجهه ويخبره بضرورة الادلال بكل المعلومات، ولكنه يرد بسخرية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل القاهرة كابول الحلقة 20 بطولة الفنان طارق لطفي، وتولى الشيخ منير الخلافة، في حين وصول أم عبدالله مصر للاستدلال بمعلومات عن رمزي.

تفاصيل مسلسل القاهرة كابول الحلقة 20

يحاول عادل "خالد الصاوي" دعم شقيقه علي بسبب حزنه على خسارة جائزة أفضل مشروع هندسي على مستوى جميع الكليات، ثم يأتي شخصان صعيديان يسألان عن وجدان، ومن المقرر أنهم أهله كانوا يبحثون عنه منذ فترة كبيرة، وأخيرًا يكتشف أن لوجدان أهل يذهب معهم.

الشيخ منير يتولى الخلافة بعد سجن رمزي

يتولى الشيخ منير الخلافة بعد القبض رمزي، وتتحدث معه حرة بأنها كانت تتنبأ دائمًا بكونها زوجة الخليفة، يخبرها الشيخ منير عن ضرورة خوفها منه فمن يتولى الخلافة لا يرى سوى نفسه، ويصبح الخطر أكبر خاصة في عدم استقرار تلك الظروف، وأن خطر الحاكم دائما أكبر من خطر الشخص الثاني، على الجانب الآخر تطلب الشرطة استخدام رمزي في الهجوم علي منظمة أبو عمير الإرهابية.

عادل يقطع فرحة طارق باستضافته لأم عبدالله

يلتقي طارق كساب مع زميتله المذيعة چويرية في موعد غرامي ويخبرها بمقابلة أهم شخصياته وهي أم عبدالله زوجة الخليفة رمزي، ستكون ضيفة لبرنامجه غدًا، ثم يقوم بتخيل جويرية على أنها أم عبدالله ويتبادل معها الاسالة حول رمزي، ثم يعترف لجيورية بحبه لها، وفي صباح اليوم التالي يذهب طارق لاستقبال أم عبدالله ولكنه بتفاجأ بمقابلة الظابط عادل لها أولًا.

علي يحاول بيع المنزل لطارق كساب

في أثناء حديث عادل مع شقيقه علي يخبره بأن طارق كساب كان يريد شراء منزلهم، لهدمه لأن هذا المنزل هو ما تبقى من حياته القديمة، فسرعان ما بأخذ علي كلام شقيقه ويذهب لطارق كساب، ويعرض عليه بيع المنزل لكن طارق يخبره بأن شقيقه عادل لن يوافق، فهو وافق على مبدأ بيع المنزل من أجله لكنه من المستحيل أن يوافق على المشتري وإلا كان أعطاك رقم هاتفي، ثم يعطي طارق لعلي رقم هاتفه ليتصل به عندما يقنع عادل ببيع المنزل له.

ضرب كمين الامريكان

تذهب حليمة زوجة رمزي لتطلب من الشيخ منير أخذ حق رمزي بالقوة، فيخبرها منير بأنه سيفعل ذلك في وقت لاحق، فتتهمه بأن استمتاعه بالخلافة جعله ينسى من هو الخليفة الحقيقة، وأنه ستحصل على حق رمزي بنفسها وكل ماتحتاجه هو حزام ناسف ليس إلا، يغضب عليها الشيخ منير ويأمرها بالذهاب لكهفها، ثم يقوم بمعاقبة أحد أفراد منظمته لتصميمه على العزف ويامر بمعاقبته وإقامة الحد عليها، وأثناء ذلك يأتي أحد الأشخاص ويخبره بحدوث تفجير في كمين الامريكان، فيأمر الجميع بالاختباء في أكواخهم.

منال تكشف تورط رمزي بقتل شقيقها

يتصل عادل بمنال ويخبرها بضرورة مقابلته مقابلة سرية في المعادي لشيء ضروري، وعندما تذهب يخبرها بالتقائها مع بعض المتخصصين للقيام بما اتفقا عليه في الإيقاع برمزي، وأنها له مطلق الاختيار بعد مقابلتهم، ثم يعطيها ملفات بها تفجيرات طورت بها رمزي من ضمنهم حدوث تفجير في أحد المستشفيات أدى إلى وفاة شقيقها، تقرأ منال الملفات بصدمة فكيف لحبيبها رمزي أن يفعل ذلك بها وبأهلها.

وتنتهي الحلقة 20 من مسلسل القاهرة كابول برجوع رمزي لمقر الخلافة في وسط تكبيرات جماعته، فينصدم الشيخ منير لرؤيته مرة اخرى.