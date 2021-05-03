/629623/الڤار--يلغي-مباراة-الزمالك-وبيراميدز-قبل-نهايتها-تفاصيل

كشف مجدي عبد الغني في برنامجه ملعب البلدوزر عن السبب وراء إلغاء جهاد جريشة حكم مباراة الزمالك و بيراميدز لأحداث اللقاء بين الفريقين قبل الوقت الإضافي بالكامل.

وقال مجدي عبدالغني: " سماعات الحكام حصل بها عطل فني خلال الدقيقة ٩٥ من مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري" .

الفار يتسبب في إلغاء مباراة بيراميدز و الزمالك

وواصل عبدالغني: "جهاد جريشة حكم مباراة الزمالك و بيراميدز أضطر لإنهاء المباراة بين الفريقين بمجرد علمه بتعطل السماعات الخاصة بحكام الفيديو «الفار» بعد أن أعاد الحكم ركلة جزاء الفارس الابيض لأشرف بن شرقي".

وأنهى جهاد جريشة حكم مباراة الزمالك وبيراميدز أحداث المباراة بين الفريقين قبل إنتهاء الوقت الإضافي المقدر لأحداث المواجهة بين الفارس الأبيض و الفريق السماوي، لتنهال الإنتقادات على طاقم حكام المباراة ، الأمر الذي وصل لخروج عضو اللجنة الثلاثية ويطالب بالتحقيق مع الحكم.

وعلق إبراهيم في تصريحات تلفزيونية : " الزمالك تعرض للظلم و أحداث المباراة كانت مؤسفة ، لم تُحتسب لنا ركلة جزاء واضحة لصالح حازم إمام، وجهاد جريشة أنهى اللقاء قبل نهاية الوقت الضائع".

الزمالك يعترض على بيراميدز

ووضح نائب الزمالك : " حكم اليوم بين الزمالك و بيراميدز له سوابق معنا في الدوري الممتاز، وكان من الواجب أن يتم إستبعاده من مواجهة هامة مثل مواجهة اليوم حتى لا يصل بنا الحال في الإقتناع بجملة إعطاء الدوري لنادي بعينه، واذا كان الأمر صحيح لماذا ننفق كل تلك الملايين يجب إخبرانا بذلك".

وواصل عضو اللجنة الثلاثية للفارس الأبيض : " حتى في كرة اليد تم إهداء بطولة كأس مصر لـ الأهلي رغم التساوى في المراكز بين الفريقين، الزمالك يتعرض للظلم من كل الاتحادات ".

تشكيل الزمالك أمام بيراميدز في الدوري

ودخل الزمالك مباراة بيراميدز بتشكيل مكون من : حراسة المرمي : محمد عواد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود الونش - محمود علاء – احمد فتوح

خط الوسط : فرجاني ساسي - طارق حامد.

خط الهجوم : اشرف بن شرقي - حميد أحداد – زيزو – أوباما.

ويجلس على مقاعد الزمالك أمام بيراميدز : جنش ، محمد عبد الغني ، محمد أشرف روقا ، محمود عبد العزيز ، حازم إمام ، إسلام جابر، أحمد نادر السيد ، سيف الدين الجزيري ، شيكابالا ، مروان حمدي.