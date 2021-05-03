الأوقاف تمنع إجازات الأئمة والعمال فى العشر الأواخر: الاعتكاف ممنوع

جدة - نرمين السيد - نبهت وزارة الأوقاف، على جميع مديريات وإدارات الأوقاف على مستوى الجمهورية بعدم السماح بأي إجازات أو راحات أو السماح بترك المسجد على مدار الأسبوع لجميع الأئمة والعمال والمؤذنين ومقيمي الشعائر من تاريخه وحتى صلاة يوم الجمعة 14 مايو 2021.





وشددت الوزارة، على استمرار التفتيش والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية وإجراءات التباعد وغلق دورات المياه، وعدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد بالمساجد أو أية موائد إفطار أو أية دروس أو خواطر دعوية قبل أو بعد الصلاة أو أثناء صلاة التراويح أو غير ذلك، والالتزام بفتح المسجد قبل الصلاة بربع ساعة على الأكثر وغلقه بعد الصلاة بعشر دقائق على الأكثر. واختتمت أنه سيتم أخذ علم جميع مديرى الإدارات والمفتشين والأئمة وجميع العاملين بذلك وسرعة موافاة رئيس القطاع الديني بأية مخالفة.

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