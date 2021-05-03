وزير الأوقاف : الإسلام ليس متشوفا للقتال ولا لسفك الدماء وإنما هو دين رحمة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور مهران عبداللطيف مهران رئيس حى السيدة زينب نائبًا عن خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والشيخ عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس ائتلاف دعم مصر ورئيس لجنة الأسرة والتضامن بمجلس النواب، والدكتور هشام عبد العزيز الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور نوح عبد الحليم العيسوى وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد والقرآن الكريم، والشيخ خالد خضر مدير مديرية أوقاف القاهرة، وعدد محدود جدًا من الحضور مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي.

وفى كلمته وجه وزير الأوقاف خالص التهنئة والتحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، وللشعب المصرى كله بمناسبة ذكرى انتصارات فتح مكة، موضحًا أن النبى صلى الله عليه وسلم قد دخل مكة فى عزة وتواضع، وكانت راية الأنصار مع سعد بن عبادة، فقال: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بل اليوم يوم المرحمة، اليوم يعظم الله الكعبة"، ثم دخل الكعبة مكبرًا فى أرجائها، وموحدًا الله عز وجل، وأخذ يشير إلى الأصنام وهى تتساقط أمامه وهو يقول: "وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا"، ثم خرج من الكعبة وخطب فى أهل مكة قائلا: ما تظنون أنى فاعل بكم؟ قالوا: خيرًا، أخ كريم، وابن أخ كريم، فقال قولته المشهورة: "اذهبوا فأنتم الطلقاء"، وهو ما يجسد قيمة التسامح فى أسمى معانيها.

وتابع: "الإسلام ليس متشوفا للقتال ولا لسفك الدماء بل هو دين مودة ورحمة، وفى ذلك يقول سيدنا كعب بن زهير رضى الله عنه: أُنْبِئْتُ أنَّ رَسولَ اللهِ أَوْعَدَنِي، والعَفْوُ عندَ رسولِ اللهِ مَأْمُولُ، إن الرسول لنورٌ يُستضاء به، مُهندٌ من سيوف الله مسلولُ".

وأضاف، "لم يكتف صلى الله عليه وسلم بالعفو عنه وإنما ألقى عليه بردته، ومع أن سيدنا كعب بدأ قصيدته بالغزل، لم ينكر عليه النبى صلى الله عليه وسلم عليه ذلك ليعلم الناس جميعًا أن فى ديننا سعة، فهو دين رحمة مصداقًا لقول الله تعالى: "فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ".

وفى ختام كلمته بين أن الله عز وجل قد أعطاه بشارتين الأولى فى قوله تعالى: "لَّقَدۡ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءۡیَا بِٱلۡحَقِّ لَتَدۡخُلُنَّ ٱلۡمَسۡجِدَ ٱلۡحَرَامَ إِن شَاۤءَ ٱللَّهُ ءَامِنِینَ مُحَلِّقِینَ رُءُوسَكُمۡ وَمُقَصِّرِینَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمۡ تَعۡلَمُوا۟ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَ ٰ⁠لِكَ فَتۡحࣰا قَرِیبًا"، وقد تحققت بدخول الرسول صلى الله عليه وسلم البيت الحرام حيث رأى ذلك فى منامه أنه يدخل هو وأصحابه البيت الحرام فمنهم من كان مقصرًا ومنهم من كان محلقًا، والثانية وهى دعوة للتفاؤل والأمل وعدم الخنوع واليأس حيث قال ربنا سبحانه وتعالى: "هُوَ الَّذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ"

واختتم: "هذا وعد إلهى بنصر الله وإظهار دينه، إلى قيام الساعة، مؤكدًا على ضرورة اغتنام ما تبقى من أيام العشر الأواخر من رمضان والتى ستمضى سريعًا كما مر ما قبلها من أيام الشهر الكريم، وهكذا شأن الأيام والدهور، فالعاقل من أدرك هذه الفرصة واغتنمها، والغافل من ضيع هذه الأيام المباركة".