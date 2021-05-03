صور..محافظ الإسكندرية يضبط 260 شيشة فى مقهى بشاطئ المعمورة

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أسفرت الحملة عن التحفظ على 260 شيشة وإغلاق كافيه لوتشى بالمعمورة الشاطئ لمدة أسبوعين وتوقيع غرامة مالية، بالإضافة إلى التحفظ على العديد من الإشغالات.
وطالب الشريف المواطنين بتوخى الحذر والاستمرار فى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وإتباع الاحتياطات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تشهد تزايداً متسارعاً فى أعداد المصابين.
ووجه المحافظ رؤساء الأحياء بالتنسيق بين مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى لشن حملات مفاجئة على جميع القطاعات، لمتابعة استعدادات استقبال أعياد شم النسيم، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.
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