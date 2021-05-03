/629628/وزارة-الصحة-تسجيل-1051-إصابة-جديدة-بكورونا-و67-حالة-وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 800 متعافي من فيروس كورونا اللمستجد من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 172342 حالة حتى اليوم.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيانها أنه تم تسجيل 1051 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 67 حالة جديدة.

وقالت إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 229635 من ضمنهم 172342 حالة تم شفاؤها، و 13469 حالة وفاة.