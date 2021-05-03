مسلسل الطاووس الحلقة 21..قرار جديد في حياة سهر الصايغ

/629624/مسلسل-الطاووس-الحلقة-21قرار-جديد-في-حياة-سهر-الصايغ

مسلسل الطاووس الحلقة 21، شهدت أحداث غير متوقعة في قضية إغتصاب أمنية التي تقوم بدورها الفنانة سهر الصايغ، حيث اخلت النيابة سبيل المتهمين في القضية وتم حفظها لعدم كفاية الادلة، الامر الذي جعل أمنية تنهار من البكاء وشعورها بأن حقها يضيع.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل الطاووس الحلقة 21 التي شهدت العديد من التفاصيل المثيرة التي كانت من شانها جذب المشاهد للحلقات الأخيرة.

تفاصيل مسلسل الطاووس الحلقة 21

حاولت ماتيلدا التي تجسدها مديحة أيوب تهدئة أمنية فأخدتها في تمشية على شاطيء بحر اسكندرية في محاولة منها لتغيير حالتها النفسية ومن ثم عادوا إلى المنزل.

وعلى جانب آخر، طلبت فتاة تدعى"هنا" مقابلة فرح التي تجسدها فرح الزاهد في المسلسل لتحكي لها عن موقف حدث معها قد يفيد القضية، فكشفت لها عن زين ضياء أحد الشباب المتهمين في القضية ومحاولته إغتصابها، حيث كانت تتمرن معه في نفس الچيم وذهبوا بعدها لممارسة رياضة الجري في الشارع وعندما وصل زين بالقرب من بيته احضر لها مشروب بحجة انها ارهقت من كثرة التمرين وبعد ان شربته فقدت الوعي ولم تشعر بما حدث بعدها.

قام فيجو الذي يجسده خالد عليش خطيب أمنية في احداث المسلسل، بزيارة أمنية في منزل المحامي كمال الاسطول بصحبة شقيقتها سمية بغرض الاطمئان عليها، ولكن أوضحت لهم امنية أنها تعرف سبب زيارتهم الحقيقة، حيث يريد فيجو ان يقنعها بالزواج منه والسفر معه لتقضية شهر العسل في إيطاليا كما أمره المستشار ضياء والد المغتصب زين، ليبعد امنية عن القضية ليكسب القضية.

رفضت ماتيلدا سفر أمنية ولم تقتنع بكلام فيجو، فدخل معها في مشاجرة وطلب منها عدم الابداء برأيها بصفتها ليست من العائلة، ولكن وقفت أمنية في صف ماتيلدا وقالت لخطيبها فيجو انها ليست جاهزة للزواج منه فما يجبرهه على الزواج منها بعد الذي حدث لها وهو بإمكانه ان يتزوج الأحسن منها، ليبدء فيجو في رفع نبرة صوته ومعارضتها ليفاجأ ان كمال الاسطول امامه.