/629625/الزمالك-ندرس-الانسحاب-نهائيا-من-بطولة-الدوري

قال عمرو الدرديدري المتحدث الرسمي لنادي الزمالك أن اللجنة التي تدير النادي مجتمعة حاليا، وقد تقرر الانسحاب من الدوري الممتاز إعتراضا على أخطاء التحكيم خلال الموسم ومنها مباراة بيراميدز التي أنتهت منذ قليل بالتعادل الإيجابي.

ومن المقرر أن يعلن الزمالك عن القرار النهائي بشأن إستكمال أو الإنسحاب من الدوري الممتاز لكرة القدم خلال الساعات المقبلة وذلك بعد إنتهاء الإجتماع الذي يتم عقده حاليا داخل القلعة البيضاء.

ودخل الزمالك مباراة بيراميدز بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمد عواد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود الونش - محمود علاء – احمد فتوح

خط الوسط : فرجاني ساسي - طارق حامد.

خط الهجوم : اشرف بن شرقي - حميد أحداد – زيزو – أوباما.

ويجلس على مقاعد الزمالك أمام بيراميدز : جنش ، محمد عبد الغني ، محمد أشرف روقا ، محمود عبد العزيز ، حازم إمام ، إسلام جابر، أحمد نادر السيد ، سيف الدين الجزيري ، شيكابالا ، مروان حمدي.

ويدخل الفريق السماوي المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : شريف أكرامي

الزمالك يدرس الإنحساب من الدوري الممتاز

خط الدفاع: أحمد سامي، أحمد فتحي، محمد حمدي، أحمد أيمن منصور

خط الوسط: رمضان صبحي، أحمد توفيق، نبيل دونجا، عبد الله السعيد، غيرك تراوري

خط الهجوم: جون انطوي.

قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز

وكان الفرنسي كارتيرون قد قرر ضم قائمة لمواجة بيراميدز مكونة من :

في حراسة المرمي: محمود جنش – محمد عواد – احمد نادر السيد.

في خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – أحمد فتوح – حازم إمام – حمزة المثلوثي.

أزمة في الدوري المصري الممتاز

في خط الوسط: فرجاني ساسي – طارق حامد – يوسف أوباما – محمد أشرف روقا – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – أحمد سيد زيزو – شيكابالا – أشرف بن شرقي.

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – حميد أحداد – مروان حمدي.