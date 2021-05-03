/629626/عبدالرؤوف-عبر-قناة-الزمالك--ضربة-جزاء-الأبيض-أمام-بيراميدز-غير-صحيحة

كشف ياسر عبدالرؤوف الحكم الدولي السابق عن مفاجأة في ضربة جزاء الزمالك أمام بيراميدز في المباراة التي تقام بين الفريقين وذلك على قناة النادي الأبيض عقب إنتهاء اللقاء بين الفريقين بهدف لكل فريق.

وقال ياسر عبدالروؤف عبر قناة النادي الأبيض : " ضربة جزاء الزمالك أمام بيراميدز غير صحيحة ".

وتابع عبدالرؤوف: لاعب بيراميدز كان في وضع تشريحي صحيح ولذلك ضربة جزاء الزمالك التي تحصل عليها الفريق وتم تسجيل التعادل فيها لم تكن صحيحة ".

ودخل الزمالك مباراة بيراميدز بتشكيل مكون من : حراسة المرمي : محمد عواد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود الونش - محمود علاء – احمد فتوح

خط الوسط : فرجاني ساسي - طارق حامد.

خط الهجوم : اشرف بن شرقي - حميد أحداد – زيزو – أوباما.

أزمة في مباراة الزمالك و بيراميدز

ويجلس على مقاعد الزمالك أمام بيراميدز : جنش ، محمد عبد الغني ، محمد أشرف روقا ، محمود عبد العزيز ، حازم إمام ، إسلام جابر، أحمد نادر السيد ، سيف الدين الجزيري ، شيكابالا ، مروان حمدي.

ويدخل الفريق السماوي المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى : شريف أكرامي

خط الدفاع: أحمد سامي، أحمد فتحي، محمد حمدي، أحمد أيمن منصور

خط الوسط: رمضان صبحي، أحمد توفيق، نبيل دونجا، عبد الله السعيد، غيرك تراوري

خط الهجوم: جون انطوي.

وكان الفرنسي كارتيرون قد قرر ضم قائمة لمواجة بيراميدز مكونة من : في حراسة المرمي: محمود جنش – محمد عواد – احمد نادر السيد.

في خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – أحمد فتوح – حازم إمام – حمزة المثلوثي.

في خط الوسط: فرجاني ساسي – طارق حامد – يوسف أوباما – محمد أشرف روقا – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – أحمد سيد زيزو – شيكابالا – أشرف بن شرقي.

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – حميد أحداد – مروان حمدي.