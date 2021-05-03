/629629/قرارات-نارية-من-الزمالك-بعد-أحداث-مباراة-بيراميدز-ومنح-الأهلي-لقب-الكأس

أصدر نادي الزمالك بيان رسمي عبر الموقع الرسمي للنادي يوضح في اتخاذ الطرق المشروعة للحفاظ علي حقوق الفارس الأبيض.

وجاء نص البيان كالتالي:

عقدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك اجتماعا طارئا لمناقشة الموقف من التجاوزات التي شهدتها الساحة الرياضية في حق النادي بالعديد من الملفات.

وتابع البيان: وناقشت إدارة النادي بعض الملفات و منها :-

عدم الالتزام باللائحة بشأن بطولة دوري مواليد ١٩٩٩ لكرة القدم والتي توجب اعتبار الزمالك فائزا بالبطولة فيما تم ترضية نادي آخر دون وجه حق.

العقوبة الموقع على اللاعب إمام عاشور والادعاء بعدم تقديم استئناف ضد العقوبة وهو الأمر الذي يؤكد توجه اللجنة التي تدير اتحاد الكرة تجاه نادي بعينه والموقف المشبوه من محاولة إخفاء التظلم المقدم من النادي.

توقيع عقوبات على فريق السلة بالمخالفة للوائح و حرمان الزمالك من حقه باعتباره فائزا بمباراة الأهلي رغم أن الزمالك قام باخلاء المدرجات.

منح لقب بطولة كأس مصر لكرة اليد في الموسم الماضي للنادي الأهلي دون سند قانوني لتضيع فرصة المنافسة الرياضية الشريفة على اللقب.

تعيين حكام لمباريات الزمالك في كرة القدم لهم مواقف سابقة معادية للزمالك.

وبناء علي مارصده النادي من تجاوزات ضد النادي الأبيض فقد قرر الفارس الأبيض التالي في إطار حرصه على الدفاع عن حقه:

تقديم شكوى للجنة الأوليمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة للتحقيق في تلك الوقائع كلا فيما يخصه مع الحفاظ على حق اللجوء لأي جهة أخرى للحصول علي حق النادي غير منقوص.

الزمالك يصعد الأمر للاتحاد الدولي

التأكيد على وجوب التحقيق في تلك الوقائع و إعلان النادي بنتيجة التحقيق قبل استئناف المباريات في تلك الألعاب.

وسوف تباشر اللجنة القانونية بالنادي اتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ ذلك.

ويستمر المجلس في إنعقاد دائم لحين عودة حقوق فرق النادي.