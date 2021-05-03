بعد عرضها فى الاختيار 2 .. السيرة الذاتية للشهيد أحمد الرفاعى

وكان الشهيد أحمد إبراهيم الرفاعى المولود فى مدينة طنطا تخرج من كلية الشرطة عام ١٩٩٩ وبدأ العمل مباشرة بقطاع الأمن المركزى ثم انتقل للعمل فى جهاز الأمن الوطنى عام ٢٠٠٣ ، وأصبح مسؤولاً علن ملف الإرهاب فى نطاق عمله واستشهد يوم 23 يناير من عام ٢٠١٦ خلال مداهمة أحد أوكار الإرهاب فى محافظة الجيزة.
وحضر جنازة الشهيد الرائد أحمد إبراهيم الرفاعى وقتها اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية السابق، واللواء كمال الدالى، محافظ الجيزة الأسبق، فى مسجد أكاديمية الشرطة فى القاهرة.
وقام الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية فى الذكرى الخامسة لاستشهاد الرائد أحمد إبراهيم الرفاعى الضابط بقطاع الأمن الوطنى والذى استشهد فى حادث إرهابى بإطلاق اسمه على أحد الشوارع وزراعة جانبيه بالأشجار وقام بزرع إحدى الأشجار بنفسه تخليدًا لذكرى الشهيد وتأكيدًا أن مصر لا تنسى أولادها.
وأطلق محافظ الغربية اسم الشهيد البطل أحمد إبراهيم الرفاعى على شارع توت عنخ أمون فى مدينة طنطا بمحافظ الغربية وقام بزراعة إحدى الأشجار فى الشارع ضمن الأشجار التى تم زراعتها على بطول الشارع وعلى جانبيه
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