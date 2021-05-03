/629627/ترتيب-الدوري-المصري-بعد-مباراة-الزمالك-و-بيراميدز

شهد جدول ترتيب الدوري الممتاز تغييرات متعددة بعد نهاية مباراة الزمالك وبيراميدز بالتعادل الإيجابي في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب القاهرة الدولي، وكذلك فوز الإسماعيلي على الإنتاج الحربي.

وحافظ الزمالك على صدارته للدوري الممتاز لكرة القدم على الرغم من تعادله مع بيراميدز بينما صعد الإسماعيلي مركزين بعد الفوز على الإنتاج وقبل تنفيذ قرار خسم الثلاث نقاط من رصيده، ويستعرض دوت الخليج ترتيب الدوري المصري والذي جاء كالتالي: المركز الأول: الزمالك – رصيد 41 نقطة. المركز الثاني: الأهلي – رصيد 37 نقطة. المركز الثالث: بيراميدز – رصيد 31 نقطة. المركز الرابع: المصري – رصيد 29 نقطة. المركز الخامس: الاتحاد السكندري – رصيد 29 نقطة. المركز السادس : سموحة – رصيد 28 نقطة. المركز السابع : إنبي – رصيد 27 نقطة. المركز الثامن : سيراميكا كليوباترا – رصيد 26 نقطة. المركز السابع : مصر المقاصة – رصيد 26 نقطة. ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة الأهلي و غزل المحلة المركز العاشر: الجونة – رصيد 25 نقطة. المركز الحادي عشر: غزل المحلة – رصيد 24 نقطة. المركز الثاني عشر : طلائع الجيش – رصيد 20 نقطة. المركز الثالث عشر : أسوان – رصيد 20 نقطة. المركز الرابع عشر: المقاولون العرب – رصيد 19 نقطة. ترتيب الدوري المصري بعد تعادل بيراميدز و الزمالك المركز الخامس عشر : الإسماعيلي – رصيد 17 نقطة. المركز السادس عشر : وادي دجلة – رصيد 16 نقطة. المركز السابع عشر : البنك الأهلي – رصيد 15 نقطة. المركز الثامن عشر : الإنتاج الحربي – رصيد 12 نقطة. ودخل الزمالك مباراة بيراميدز بتشكيل مكون من : حراسة المرمي : محمد عواد خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود الونش - محمود علاء – احمد فتوح خط الوسط : فرجاني ساسي - طارق حامد. خط الهجوم : اشرف بن شرقي - حميد أحداد – زيزو – أوباما. دكة بدلاء الزمالك أمام بيراميدز ويجلس على مقاعد الزمالك أمام بيراميدز : جنش ، محمد عبد الغني ، محمد أشرف روقا ، محمود عبد العزيز ، حازم إمام ، إسلام جابر، أحمد نادر السيد ، سيف الدين الجزيري ، شيكابالا ، مروان حمدي.

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