بعد العيد.. مصر تستقبل 22 عربة قطار روسية

جدة - نرمين السيد - تستقبل هيئة السكة الحديد دفعة جديدة من العربات الروسية المتعاقد عليها مع شركة ترانسماس هولدينج الروسية المقبلة بحرا عبر ميناء الإسكندرية بعد عيد الفطر، والتى تضم 22 عربة ذات تهوية ديناميكية عادية.





ووصل حتى الآن من الصفقة 295 عربة جديدة ذات تهوية ديناميكية عادية ضمن التعاقد مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد 1300 عربة مكيفة وعادية، وتم الدفع بها تباعا على الخطوط الرئيسية. وتستقبل هيئة السكة الحديد دفعات شهرية من الصفقة الأكبر فى تاريخ الهيئة بواقع 35 عربة شهريًا، وتقوم بإدخال الخدمة قطارات روسية جديدة شهريًا بمتوسط 3 قطارات كل شهر. وتشمل صفقة العربات الروسية 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وتبلغ قيمتها 1.0165 مليار يورو.

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