مصر للطيران تسير اليوم 46 رحلة جوية

تُسيّر الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الاثنين 3 مايو 46 رحلة جوية، منها 34 رحلة دولية و9 رحلات داخلية، و3 رحلات شحن جوي، وتنقل الرحلات على متنها أكثر من 2427 راكب.

وأكدت «مصر للطيران»، التزامها التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية للمحافظة على صحة وسلامة الركاب والحد من إنتشار فيروس «كورونا»، في جميع مراحل السفر والعودة على متن الطائرات، لضمان أفضل خدمة مقدمة للعملاء.

وتسيّر مصر للطيران 35رحلة دولية إلى كل من «واشنطن، بيروت، بغداد، جوبا، لاجوس، أكرا، لندن، باريس، روما ،موسكو، دبي، أبوظبي، اسطنبول، عمان، الدوحة، البحرين، الخرطوم، لارناكا، الشارقة، نيروبي، مسقط، أديس أبابا، إربيل».

كما تُسير مصر للطيران 9 رحلة داخلية إلى «شرم الشيخ، والغردقة، والأقصر، وأسوان، و3 رحلات شحن جوي».

وفي إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» ومنع انتشاره عبر المسافرين، يحظر دخول القادمين من الخارج دون نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

وتتحمل شركة الطيران تكاليف إجراء تحليل PCR لأي راكب يأتي إلى مصر، فضلاً عن تحمل نفقات إقامته لمدة 24 ساعة داخل أحد الفنادق لحين صدور نتيجة التحليل، بالإضافة إلى التغريم ماليًا ألف دولار لعدم الالتزام.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل «PCR» بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من «اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت»، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.