/629630/موعد-مباراة-الاهلي-وغزل-المحلة-التشكيل-المتوقع

يدخل النادي الأهلي مباراته اليوم أمام فريق غزل المحلة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ضمن مباريات الجولة الـ 19 من الدوري المصري.

الأهلي يدخل اللقاء، بعد تعثر أخير بالتعادل أمام الجونة بهدف لكل فريق، ويريد مصالحة جماهيره بتحقيق الفوز على زعيم الفلاحين، لمواصلة ملاحقة الزمالك على صدارة الترتيب.

الأهلي يأتي في المركز الثاني من ترتيب المسابقة برصيد 37 نقطة بعد لعب 16 مباراة، وبفارق ثلاث نقاط عن الزمالك المتصدر الذي لعب 18 مباراة.

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك و بيراميدز

تشكيل الأهلي المتوقع:

في حراسة المرمي: محمد الشناوي أحمد كوكا - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني عمرو السولية - أليو ديانج طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات محمد شريف.

تشكيل غزل المحلة المتوقع:

في حراسة المرمي: عمرو شعبان محمد فتح الله - أحمد عيد - هاني عادل - فتحي مبروك هشام بلحة - إسلام فؤاد - خالد الإخميمي بسام ماهر - أحمد الشيخ - محمد كارم.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الأهلي كانت أمام فريق الجونة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

الأهلي يأتي في المركز الثاني من ترتيب المسابقة برصيد 37 نقطة بعد لعب 16 مباراة، وبفارق ثلاث نقاط عن الزمالك المتصدر الذي لعب 18 مباراة.

على الجانب الآخر المحلة هذا الموسم والصاعد حديثاً يقدم أداء جيدا، ويريد كعادته إحراج الأهلي على ملعبه والخروج أمامه بنتيجة إيجابية تعزز موقفه في الدوري.

نجح الأهلي في زيارة شباك غزل المحلة في 120 مناسبة من خلال 65 لاعبا يتقدمهم حسام حسن مهاجم الأهلي الأسبق الذي يعد الهداف التاريخي للقاءات الفريقين برصيد 7 أهداف، وكان حسام غالي قائد الأهلي السابق صاحب آخر أهداف الفريق في شباك غزل المحلة.

استقبلت شباك الأهلي 51 هدفا ونجح الفريق في الخروج بشباك نظيفة في 49 مباراة، ولم يتمكن من هز شباك الغزل في 23مباراة، أسامة عرابي لاعب الأهلي الأسبق أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ لقاءات الفريقين بعدما شارك في 20 مباراة.

ويحتل محمد شريف صدارة هدافى بطولة الدورى المصري مشاركة مع احمد سمير وعمر كمال و حسام حسن ب9 اهداف .