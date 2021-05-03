قبل المواجهة المرتقبة..أشياء لا تعرفها عن الأهلى وغزل المحلة

/629631/قبل-المواجهة-المرتقبةأشياء-لا-تعرفها-عن-الأهلى-وغزل-المحلة

يحل النادى الأهلى ضيفا على نظيره غزل المحلة اليوم، لخوض اللقاء المقرر في التاسعة والنصف من مساء اليوم الأثنين، على إستاد غزل المحلة، ضمن الجولة الـ 19 من منافسات الدورى المصرى الممتاز.

يسعى الأحمر اليوم لتعديل المسار والفوز بالثلاث نقاط، وذلك بعد التعثر أمام الجونه في المباراة الأخيرة التى إنتهت بنتيجة 1-1 .

تاريخ مواجهات الأهلى وغزل المحلة التقى الفريقان في 92 مباراة إنتصر الأهلى في أكثر من نصف عدد المباريات حيث وصل عدد مرات فوز المار الأحمر على غزل المحلة إلى 51 مرة فيما كان التعادل حاضرا في 30 لقاء، وفاز غزل المحلة في11 مباراة فقط.

موعد مباراة الاهلي وغزل المحلة.. التشكيل المتوقع

يذكر أن حسام حسن مهاجم الأهلي الأسبق ، هو الهداف التاريخي للقاءات الفريقين برصيد 7 أهداف بمفره.

في سياق أخر عقد بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى لأهلي، جلسة مع لاعبيه الفريق ، وذلك من أجل تصحيح المسار وتجنب الأخطاء التي وقعوا بها خلال مباراة الفريق الأخيرة مع الجونة، خاصة في التعامل مع الكرات الثابتة والتمركز داخل الملعب، وحذرهم من تكرار هذه الأخطاء التى تكلف الأحمر الخسارة، وفقد عدة نقاط خلال الموسم الحالي، ويحتاجهم الأحمر بشدة لحسم صدارة الدورى.

وطالب موسيماني لاعبيه بأن يترجموا سيطرتهم على مجريات اللقاء إلى أهداف ، وعدم الاكتفاء بهدف واحد، والتهديف في أحداث الشوط الأول للسيطرة على مجريات المباراة، وضرورة حسم النتيجة بأكثر من هدف، حتي يتمكن من عدم الانتظار للدقائق الأخيرة من عمر المباريات كما يحدث في الفترة الأخيرة من مباريا الأحمر، وتكون النتيجة تعرض الفريق لصدمات كما حدث في مباراتي سموحة والجونة.

وحذر موسيماني لاعبي الأحمر من التهاون بفريق المحلة في مواجهة اليوم، وذلك لأنه فريق جيد ويجيد اللعب الجماعي، كما يجيد الأهلى ذلك وبقوة ، ويعتمد المحلة على المرتدات بشكل كبير، بخلاف أن المباراة ستقام على أرضه، وسنحل ضيوفا عليه وهو ما يصعب من المواجهة، مطالبا اللاعبين بضرورة بذل جهد مضاعف، وذلك لتسهيل مهمته في الحفاظ على لقب الدوري.