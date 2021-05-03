«عبداللة جمعة»يستفز جماهير الزمالك على السوشيال ميديا.. تفاصيل 

/629632/عبداللة-جمعةيستفز-جماهير-الزمالك-على-السوشيال-ميديا-تفاصيل

نشر عبداللة جمعة ظهير أيسر نادى الزمالك، صوره له مع المذيعة رزان مغربي، على مواقع التواصل الإجتماعى " إنتستجرام "، معلنا فيها عن ظهوره التليفزيوني في البرامج الترفيهي الذي تقدمه اللبنانية رزان، ومهيب عبد الهادى .

وقتها كان لقاء الزمالك أمام نادى بيراميدز ، والتى انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 ، خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الـ 19 للدورى المصرى الممتاز.

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أثارت الصور التى نشرها عبدالله على حسابه الشخصي، غضب جماهير القلعة البيضاء ، وكانت تعليقاتهم على الصور أغلبها تهاجمه بسبب عدم حضوره المباراة ، خاصة وأن الجهاز الفني للقلعة البيضاء بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون ، أكد أن اللاعب سيغيب عن اللقاء بسبب الإصابة، وإكتشف جماهير الأبيض عكس ذلك ، مما جعلهم يثيرون عليه في التعليقات الأمر الذي جعل اللاعب لغلقها .

ودخل الزمالك مباراة بيراميدز بتشكيل مكون من : حراسة المرمي : محمد عواد خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود الونش - محمود علاء – احمد فتوح خط الوسط : فرجاني ساسي - طارق حامد. خط الهجوم : اشرف بن شرقي - حميد أحداد – زيزو – أوباما. ويجلس على مقاعد الزمالك أمام بيراميدز : جنش ، محمد عبد الغني ، محمد أشرف روقا ، محمود عبد العزيز ، حازم إمام ، إسلام جابر، أحمد نادر السيد ، سيف الدين الجزيري ، شيكابالا ، مروان حمدي.