موجة حارة تضرب البلاد والقاهرة تسجل 41 درجة

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورًا لخرائط توزيعات الضغط الجوي، تشير إلى وجود موجة حارة على البلاد خلال الـ 72 ساعة القادمة، حيث ترتفع درجات الحرارة بداية من اليوم الاثنين وحتى الأربعاء المقبل، فتصل إلى 41 درجة على القاهرة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن الموجة الحارة تبدأ تدريجيا من اليوم الاثنين، حيث تسجل الحرارة 39 درجة نهارا على القاهرة، وليلا 22 درجة، وتكون ذروة هذه الموجة يوم الأربعاء، فتسجل الحرارة على القاهرة 41 درجة خلال ساعات النهار، وليلا تسجل 23 درجة.

ويكون الطقس خلال الـ 72ساعة القادمة شديد الحرارة على كافة الأنحاء نهارا معتدل ليلا، يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال البلاد والصعيد وجنوب سيناء أيضا.

وأوضحت الأرصاد أنه اعتبارا من الخميس المقبل سيحدث انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية حار على القاهرة الكبرى وبحرى الوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل ليلا على كافة الانحاء.

بينما يشهد الخميس المقبل نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد.

ويشهد الجمعة المقبلة نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، ويوم السبت المقبل تكون الرياح نشطة على مناطق من السواحل الغربية وجنوب الصعيد.