/629633/تعرف-على-أبرز-غيابات-الأهلي-قبل-المواجهة-المرتقبة-أمام-غزل-المحلة
يدخل النادي الأهلي مباراته اليوم أمام فريق غزل المحلة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ضمن مباريات الجولة الـ 19 من الدوري المصري.
و موقع دوت الخليج يستعرض ابرز غيابات الاهلي عن مواجهة اليوم أمام فريق غزل المحلة:
يغيب عن الأهلي أمام غزل المحلة، سعد سمير وعلي معلول وبدر بانون وأيمن أشرف ومحمود كهربا وحمدي فتحي وجونيور أجايي ومحمد محمود ومحمود وحيد للإصابة، وكريم نيدفيد ومحمود متولي لعدم الجاهزية الفنية بعد العودة من الإصابة.
«عبداللة جمعة»يستفز جماهير الزمالك على السوشيال ميديا.. تفاصيل
وفي المقابل جاءت قائمة الأهلي على النحو التالي: في حراسة المريم: محمد الشناوي، وأحمد رمضان بيكهام، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومروان محسن، ومحمد شريف، ووليد سليمان، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعلي لطفي، وعمرو السولية، وصلاح محسن، وأفشة، ومحمود وحيد، وناصر ماهر، وأكرم توفيق، ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، وأحمد نبيل كوكا.
القنوات الناقلة
وتذا المباراة عبر قنوان أون تايم سبورت
والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الأهلي كانت أمام فريق الجونة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.
الأهلي يأتي في المركز الثاني من ترتيب المسابقة برصيد 37 نقطة بعد لعب 16 مباراة، وبفارق ثلاث نقاط عن الزمالك المتصدر الذي لعب 18 مباراة.
على الجانب الآخر المحلة هذا الموسم والصاعد حديثاً يقدم أداء جيدا، ويريد كعادته إحراج الأهلي على ملعبه والخروج أمامه بنتيجة إيجابية تعزز موقفه في الدوري.
نجح الأهلي في زيارة شباك غزل المحلة في 120 مناسبة من خلال 65 لاعبا يتقدمهم حسام حسن مهاجم الأهلي الأسبق الذي يعد الهداف التاريخي للقاءات الفريقين برصيد 7 أهداف، وكان حسام غالي قائد الأهلي السابق صاحب آخر أهداف الفريق في شباك غزل المحلة.
استقبلت شباك الأهلي 51 هدفا ونجح الفريق في الخروج بشباك نظيفة في 49 مباراة، ولم يتمكن من هز شباك الغزل في 23مباراة، أسامة عرابي لاعب الأهلي الأسبق أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ لقاءات الفريقين بعدما شارك في 20 مباراة.
ويحتل محمد شريف صدارة هدافى بطولة الدورى المصري مشاركة مع احمد سمير وعمر كمال و حسام حسن ب9 اهداف .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرف على أبرز غيابات الأهلي قبل المواجهة المرتقبة أمام غزل المحلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.