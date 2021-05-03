/629633/تعرف-على-أبرز-غيابات-الأهلي-قبل-المواجهة-المرتقبة-أمام-غزل-المحلة

يدخل النادي الأهلي مباراته اليوم أمام فريق غزل المحلة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ضمن مباريات الجولة الـ 19 من الدوري المصري.

و موقع دوت الخليج يستعرض ابرز غيابات الاهلي عن مواجهة اليوم أمام فريق غزل المحلة:

يغيب عن الأهلي أمام غزل المحلة، سعد سمير وعلي معلول وبدر بانون وأيمن أشرف ومحمود كهربا وحمدي فتحي وجونيور أجايي ومحمد محمود ومحمود وحيد للإصابة، وكريم نيدفيد ومحمود متولي لعدم الجاهزية الفنية بعد العودة من الإصابة.

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وفي المقابل جاءت قائمة الأهلي على النحو التالي: في حراسة المريم: محمد الشناوي، وأحمد رمضان بيكهام، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومروان محسن، ومحمد شريف، ووليد سليمان، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعلي لطفي، وعمرو السولية، وصلاح محسن، وأفشة، ومحمود وحيد، وناصر ماهر، وأكرم توفيق، ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، وأحمد نبيل كوكا.

القنوات الناقلة

وتذا المباراة عبر قنوان أون تايم سبورت

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الأهلي كانت أمام فريق الجونة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

الأهلي يأتي في المركز الثاني من ترتيب المسابقة برصيد 37 نقطة بعد لعب 16 مباراة، وبفارق ثلاث نقاط عن الزمالك المتصدر الذي لعب 18 مباراة.

على الجانب الآخر المحلة هذا الموسم والصاعد حديثاً يقدم أداء جيدا، ويريد كعادته إحراج الأهلي على ملعبه والخروج أمامه بنتيجة إيجابية تعزز موقفه في الدوري.

نجح الأهلي في زيارة شباك غزل المحلة في 120 مناسبة من خلال 65 لاعبا يتقدمهم حسام حسن مهاجم الأهلي الأسبق الذي يعد الهداف التاريخي للقاءات الفريقين برصيد 7 أهداف، وكان حسام غالي قائد الأهلي السابق صاحب آخر أهداف الفريق في شباك غزل المحلة.

استقبلت شباك الأهلي 51 هدفا ونجح الفريق في الخروج بشباك نظيفة في 49 مباراة، ولم يتمكن من هز شباك الغزل في 23مباراة، أسامة عرابي لاعب الأهلي الأسبق أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ لقاءات الفريقين بعدما شارك في 20 مباراة.

ويحتل محمد شريف صدارة هدافى بطولة الدورى المصري مشاركة مع احمد سمير وعمر كمال و حسام حسن ب9 اهداف .