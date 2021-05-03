/629634/رقم-قياسي-للزمالك-في-ركلات-الجزاء-بعد-التعادل-أمام-بيراميدز

تعادل الزمالك أمس أمام فريق بيراميدز في المباراة التي جمعت بينهم والتي انتهت بنتيجة1/1، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة

وقد كان الزمالك قد تمكن من تسجيل التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع من ركلة الجزء مشكوك في صحتها احتسبها جهاد جريشة حكم اللقاء.

فيما تعد هذه الركلة هي العاشرة التي تم احتسابها لصالح الفريق الزمالك بالتساوي مع سيراميكا كيلوبترا كأكثر الفرق في مسابقة الدوري الممتاز حصولاً علي ركلات ترجيح.

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والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الزمالك أمام فريق المقاولون العرب في الأسبوع الثامن عشر، حيث شهدت أيضاً احتساب ضربة جزاء للفاء الأبيض، أحرزها أشرف بن شرقي.

وحقق بيراميدز تعادلا هاما مع الزمالك بهدف لكل فريق سجل للفريق السماوي بداء عبدالله السعيد لاعب الفريق الأول للفريق السماوي وتعادل أشرف بن شرقي للفارس الأبيض، في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، ليمنح فرصة تصدر الدوري الممتاز للنادي الأهلي.

وسجل عبدالله السعيد الهدف الأول بين الفريقين في الدقيقة 43 من أحداث الشوط الأول بعد مهارة ممتازة ومرواغة ناجحة لمحمود الونش مدافع الزمالك قبل أن يسكنها شباك محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأبيض، قبل أن يتعادل أشرف بن شرقي لصالح الفارس الأبيض.

ورفع بيراميدز رصيده للنقطة 31 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وذلك خلف الأهلي وصيف البطولة برصيد 37 نقطة من 16 مواجهة وبفارق مباراتين، فيما رفع الفارس الأبيض رصيده عند النقطة 41 في المركز الأول بجدول الترتيب من 19 مباراة.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويستعد نادي الزمالك لمباراته المقبلة أمام فريق سموحة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً يوم الخميس المقبل.

حقق سموحة نتيجة جيدة أمام الأهلي وفاز عليه بهدفين لهدف، لكنه تعادل في المباراة التالية مع نادي الاتحاد، ويحتل الأزرق المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة.

القنوات الناقلة

وتذاع المباراة على قنوات أون تايم سبورت.