/629635/نتائج-الأهلى-مع-صافرة--محمد-معروف-قبل-مواجهة-الليلة

يدخل النادي الأهلي مباراته اليوم الأثنين أمام فريق غزل المحلة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ضمن مباريات الجولة الـ 19 من الدوري المصري.

ويسعي النادي الأهلي في تحقيق الفوز، وحصد الثلاث نقاط في ظل تراجع الأداء والنتائج خلال المباريتين الأخيرة، أمام فريق سموحة والجونة والتي انتهت بالتعاد الإيجابي 1/1.

وجاء طاقم تحيكم مباراة اليوم كالأتي: سيعاون محمد معروف كل من محمد محمود لطفي وخالد السيد،مساعد ثان والحكم الرابع صالح سلامة وسيد شعبان حكما للفيديو وإبراهيم محجوب مساعدا لحكم الفيديو.

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ولم يقم محمد معروف بإدارة أي مباراة للأهلي أو غزل المحلة في الموسم الحالي.

وسبق لمعروف إدارة 14 مباراة للأهلي من قبل، فاز في 11 وتعادل 2 وخسر واحدة.

وأدار معروف 5 لقاءات لغزل المحلة، انتصر في واحدة وتعادل في الأخرى وخسر 3.

موسم 2013/2014

قاد معروف مباراة واحدة للأهلي ضد فريق الرجاء وانتهى بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة عن طريق عبد الله السعيد وعمرو جمال وأحمد فتحي، وأخرج الكارت الأصفر ضد تريزيجيه وعمرو جمال.

موسم 2015/2016

مباراتين للأهلي قادهما محمد معروف، ضد الإنتاج الحربي وانتهى بفوز الأهلي بهدف دون رد، وأنذر وليد سليمان وربيعة وعاشور.

المباراة الثانية كانت ضد بتروجت وحقق الأهلي الفوز بهدفين دون رد، من ضربة جزاء وهدف أحرزهما السعيد، وأنذر أحمد حجازي.

موسم 2016-2017

قاد محمد معروف 4 مباريات للأهلي ضد أسوان وفاز الأهلي 2/0 وأنذر جون أنطوي، ضد فريق الجيش وفاز الأهلي بثلاثية نظيفة وأنذر أحمد فتحي.

ضد بتروجت وفاز الأهلي بهدفين دون رد وأنذر كوليبالي واحمد فتحي، والمباراة الأخيرة بين الأهلي وإنبي وانتهت بالتعادل 2/2 وأنذر مؤمن زكريا.

موسم 2017-2018

أدار الحكم محمد معروف مباراة الأهلي أمام بتروجيت وانتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة ولم يشهر فيها أي بطاقة واحتسب ركلة جزاء.

وقاد معروف لقاء المارد الأحمر ضد إنبي، والذي انتهى بفوز الأهلي بهدف دون رد، وأشهر الحكم بطاقة صفراء في وجه علي معلول.

موسم 2018-2019

4 مباريات اللقاء الأول بين الأهلي والاتحاد السكندري وخسرها الفريق بنتيجة 4/3 وكانت الهزيمة الأولى للفريق هذا الموسم.

المباراة الثانية حقق الأهلي الفوز على حرس الحدود بنتيجة 1/0 وأشهر كارت أصفر في وجه حمدي فتحي ومحمد الشناوي، وفي اللقاء الأخير حقق الأهلي الفوز على مصر المقاصة بنتيجة 2/1 وأنذر محمد هاني.

المباراة الأخيرة لمحمد معروف مع الأهلي كانت ضد الإسماعيلي وانتهت بالتعادل 1-1 وأشهر الكارت الأصفر في وجه ياسر إبراهيم.

موسم 2019-2020

أدار محمد معروف مباراة للنادي الأهلي وحيدة كانت أمام فريق الجونة وانتهت بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف نظيف.

وسجل وليد سليمان في هذه المباراة ثلاثة أهداف قبل أن يضيف حسين الشحات الهدف الرابع في اللقاء.