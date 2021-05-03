جدة - نرمين السيد - أجرى محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصارى، مساء أمس الأحد، يرافقه اللواء رمزى المزين مدير أمن الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، بزيارة دير الأنبا إبرام بالعزب، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بعيد القيامة، وذلك فى حضور المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمستشار العسكرى، إذ كان فى استقبالهم نيافة الأنبا إبرام مطران الفيوم، وعدد من رعاة الكنائس بالمحافظة.





وقدم محافظ الفيوم تهانيه للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكدا أن المسلمين والمسيحيين كيان واحد لا يتجزأ، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الإخوة والوطنية، ويعملون معًا على تنمية الوطن وتحقيق أمنه واستقراره، مشيرًا إلى أن مصر بنسيجها الوطنى القوى قادرة على مواجهة التحديات والصعاب، وسوف تبقى منبعا للسلام والمحبة.

وأكد المحافظ ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، فى ظل الإصابات المتزايدة بالفيروس خلال هذه الفترة، داعيًا الله أن تمر هذة الأزمة التى يتعرض لها العالم أجمع بسلام، مناشدًا المواطنين بالتقدم للتسجيل لتلقى لقاح كورونا. من جانبه، أعرب مطران الفيوم عن بالغ شكره لمحافظ الفيوم وجميع المهنئين، مشيرًا أن الأعياد مظهر من مظاهر الفرحة والمحبة بين أبناء الوطن الواحد، داعيًا الله أن يديم على مصر وشعبها الأمن والمحبة والسلام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. محافظ الفيوم يهنئ المسيحيين بعيد القيامة المجيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.