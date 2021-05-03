ارتفاع ثم انخفاض.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى السبت المقبل

جدة - نرمين السيد - ووفقا لما ذكرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية فى بيانها اليوم فإن خريطة الظواهر الجوية جاءت على النحو التالى:
الإثنين 3 مايو
طقس حار نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كل الأنحاء.
نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء.
الثلاثاء 4 مايو
نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء.
الأربعاء 5 مايو
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.
الخميس 6 مايو
اعتبارا من الخميس انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا ، معتدل ليلا على كل الأنحاء.
نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.
الجمعة 7 مايو
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.
السبت 8 مايو
نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب الصعيد.
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