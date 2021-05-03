فيديو جراف.. فن الكتابات والجمل القصيرة: منشوراتك حجة لك أو عليك

جدة - نرمين السيد - وأوضح جمعة، فى كتابه "فن الكتابات والجمل القصيرة.. الحكمة والمثل والتغريدة"، أن مواقع التواصل يختبئ خلفها مجموعة من الجبناء، الذين يغردون بما يضر أنفسهم والمجتمع. وأشار إلى أن البوست سيكون ذكرى فارسم ذكراك التى تريدها، مؤكدًا أن العاقل يفكر قبل أن يتكلم، والأحمق يفكر يتكلم دون أن يفكر.

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