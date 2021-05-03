مستشار رئيس الجمهورية :نتخذ عددا من الإجراءات لتجنب دخول سلالة كورونا القادمة...

أكد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية الدكتور محمد عوض تاج الدين ، أنه لم يُرصد حتى الآن أي حالات تدل على وجود الفيروس المتحور الهندي في مصر، لافتا إلى أن هذا الفيروس المتحور وصل إلى 17 دولة حول العالم.

وقال تاج الدين - خلال اتصال هاتفي لقناة (إكسترا نيوز) الإخبارية اليوم /الاثنين/ - "هناك إجراءات استثنائية ووقائية للحد من أي احتمالية لوجود هذا الفيروس المتحور في مصر وتحديدا في المطارات، ومتابعة رحلات الذهاب والعودة من وإلى الهند".