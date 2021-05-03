أكد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية الدكتور محمد عوض تاج الدين ، أنه لم يُرصد حتى الآن أي حالات تدل على وجود الفيروس المتحور الهندي في مصر، لافتا إلى أن هذا الفيروس المتحور وصل إلى 17 دولة حول العالم.
وقال تاج الدين - خلال اتصال هاتفي لقناة (إكسترا نيوز) الإخبارية اليوم /الاثنين/ - "هناك إجراءات استثنائية ووقائية للحد من أي احتمالية لوجود هذا الفيروس المتحور في مصر وتحديدا في المطارات، ومتابعة رحلات الذهاب والعودة من وإلى الهند".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مستشار رئيس الجمهورية :نتخذ عددا من الإجراءات لتجنب دخول سلالة كورونا القادمة... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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