«العربية للتصنيع» و«سامكو مصر» تتعاونان لتنفيذ مشروعات قومية بمصر وإفريقيا

جدة - نرمين السيد - أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة الصناعية وإستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتنفيذ المشروعات القومية التنموية.





جاء هذا خلال توقيع بروتوكول التعاون مع مجموعة شركات "سامكو مصر".

وأشاد التراس بخبرات مجموعة شركات "سامكو مصر" فى مجال تنفيذ المشروعات القومية بمصر وإفريقيا والشرق الأوسط ، موضحا الإتفاق على التعاون والتكامل لتنفيذ المشروعات القومية وفقا لرؤية مصر 2030.

وأضاف رئيس الهيئة العربية للتصنيع أنه تم الاتفاق أيضا على تنسيق الجهود وتبادل الخبرات فيما يتعلق بملف تعميق صناعة ماكينات ومعدات مواقف السيارات الذكية داخل مصر بالتعاون مع اتحاد الصناعات ووزارة الصناعة، لافتا إلى التعاون المشترك باستغلال الإمكانيات التدريبية المتوفرة بالهيئة العربية للتصنيع ومجموعة شركات "سامكو مصر" لخلق كوادر مؤهلة فى مجال الصناعات المختلفة.



وأشار التراس لأهمية تحقيق التكامل المشترك، فى العديد من الصناعات ومنها الكاوتش والإستانليس وصناعة الفيبر ومواد وتشطيبات البناء الحديثة، وغيرها من مجالات التنمية المختلفة.

وفى سياق متصل، ذكر التراس أنه أتفق على تشكيل لجنة مشتركة مع مجموعة شركات "سامكو مصر" لدراسة تنفيذ المشروعات المستقبلية بمصر والدول الإفريقية والعربية، مؤكدا أن هذا التعاون سيوفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب واكتساب المهارات والخبرات الحديثة وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

وأكد المهندس سامح محمد سليمان رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذى لمجموعة "سامكو مصر" على أهمية تعزيز التعاون مع العربية للتصنيع بصفتها الظهير الصناعى للدولة، والإستفادة من خبراتها التكنولوجية، لزيادة نسب التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا الحديثة فى العديد من الصناعات ومنها ملف تعميق صناعة ماكينات ومعدات مواقف السيارات الذكية، مشيرا إلى التعاون لتنفيذ المشروعات القومية بمصروالمنطقة الأفريقية والعربية.