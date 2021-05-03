القوى العاملة: تعيين 513  شابا منهم 18 من ذوى الهمم والعزيمة بالسويس

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس بتعيين 513 شابا بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 18 شابا من ذوى الهمم والعزيمة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وتم تسجيل 1025 باحثا عن عمل، منهم 36 من ذوى القدرات الخاصة.





وأشار وزير القوى العاملة إلى أنه فى مجال علاقات العمل تلقت المديرية 99 شكوى فردية، تم تسوية 15 شكوى منها وديا، وتحويل 27 منها للمحكمة العمالية، وحفظ شكوتان، و14 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، كما تم بحث 48 شكوى فردية وردت عبر بوابة الشكاوى الإلكترونية. وأشار حاتم جاد الرب مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر مارس الماضى - إلى أن المديرية قامت باستخراج 520 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة. وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالى، تم التفتيش على 205 منشآت، وتم تحرير 39 محضرا لمنشآت مخالفة، والقيام بـ 16 حملة تفتيش شامل ، وعقد ندوات توعية للعمال، والتفتيش على 7 منشآت فى مجال السلامة والصحة المهنية.

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