على مائدة إفطار.. البابا تواضروس يلتقى أساقفة الكنيسة فى دير السريان

جدة - نرمين السيد - استضاف دير السيدة العذراء "السريان" بوادى النطرون، اليوم الإثنين، مائدة الإفطار التى جمعت قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعددٍ من الآباء المطارنة والأساقفة، عقب انتهاء القداس الإلهى الذى تم فيه إضافة خميرة الميرون لزيتى الميرون والغاليلاون الجديدين.





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