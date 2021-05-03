وقالت وزارة الأوقاف فى بيان، اليوم الإثنين، إن إجمالى ما تم دفعه واعتماده لحساب هيئة الأبنية التعليمية لبناء المدارس بلغ 75 مليون جنيه.
كما اعتمد وزير الأوقاف تحويل 25 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة أيضًا لحساب الصندوق الاستثمارى الخيرى لدعم التعليم، ليصبح إجمالى ما تم تحويله واعتماده بالفعل لحساب هذا الصندوق من الموارد الذاتية للأوقاف 100 مليون جنيه من خلال التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ووزارتى التخطيط والتربية والتعليم.
وبلغ إجمالى ما تم صرفه واعتماده لبناء المدارس ودعم العملية التعليمية من الموارد الذاتية للأوقاف 175 مليون جنيه.
يأتى ذلك فى إطار دور وزارة الأوقاف فى خدمة المجتمع، واهتمامها ببناء الإنسان المصرى، وفى إطار التكامل بين مؤسسات الدولة المصرية، ووفق ما تقتضيه شروط الواقفين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الأوقاف يعتمد 50 مليون جنيه لبناء مدارس جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.