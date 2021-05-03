وزير الأوقاف يعتمد 50 مليون جنيه لبناء مدارس جديدة

جدة - نرمين السيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صرف 25 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة هذا العام لحساب هيئة الأبنية التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لبناء المدارس.





وقالت وزارة الأوقاف فى بيان، اليوم الإثنين، إن إجمالى ما تم دفعه واعتماده لحساب هيئة الأبنية التعليمية لبناء المدارس بلغ 75 مليون جنيه.

كما اعتمد وزير الأوقاف تحويل 25 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة أيضًا لحساب الصندوق الاستثمارى الخيرى لدعم التعليم، ليصبح إجمالى ما تم تحويله واعتماده بالفعل لحساب هذا الصندوق من الموارد الذاتية للأوقاف 100 مليون جنيه من خلال التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ووزارتى التخطيط والتربية والتعليم.

وبلغ إجمالى ما تم صرفه واعتماده لبناء المدارس ودعم العملية التعليمية من الموارد الذاتية للأوقاف 175 مليون جنيه.

يأتى ذلك فى إطار دور وزارة الأوقاف فى خدمة المجتمع، واهتمامها ببناء الإنسان المصرى، وفى إطار التكامل بين مؤسسات الدولة المصرية، ووفق ما تقتضيه شروط الواقفين.