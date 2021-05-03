البابا تواضروس يضيف الخميرة المقدسة للميرون الجديد بدير الأنبا بيشوى

جدة - نرمين السيد - صلى قداسة البابا تواضروس الثانى وثلاثة من الآباء المطارنة وستة وعشرون من الآباء الأساقفة، قداس اثنين القيامة "شم النسيم" بالكاتدرائية الكبرى فى دير القديس الأنبا بيشوى فى وادى النطرون، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، وعقب انتهاء توزيع الأسرار المقدسة، أقاموا طقس وضع الخميرة المقدسة لزَيتَى الميرون والغاليلاون اللذين أعدا فى مارس الماضى.





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