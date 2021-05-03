فيديو.. وزير الأوقاف: دورنا تعمير الدنيا باسم الدين

جدة - نرمين السيد - وأشار الوزير إلى حديث النبى صلى الله عليه وسلم، والذى يحث فيه على فعل الخيرات، حيث قال: "سبع يجرى للعبد أجرهن وهو فى قبره بعد موته: من علم علما، أو أجرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته".
وزير الأوقاف على أهمية العمل التطوعى فى التعمير، بشرط أن يكون خالصا لله تعالى، وأن يقصد به مرضاته.
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