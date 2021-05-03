من وزارة التضامن.. 1.800 جنيه مكافأة استثنائية للرائدات المجتمعيات

جدة - نرمين السيد - أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، صرف مكافأة استثنائية لجميع الرائدات والمثقفات المجتمعيات بقيمة 1.800 جنيه دفعة واحدة، تقديرًا لجهودهم الكبيرة مع وزارة التضامن الاجتماعى فى التوعية بكل القضايا المجتمعية التى تساهم فى إعلاء قيمة الأسرة المصرية وتعزيز الوعى المجتمعى.





ومن المقرر أن تبدأ الوزارة، يوم الأربعاء، بصرف المكافأة من خلال جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية باستخدام بطاقة الرقم القومى، علمًا بأن الصرف سيكون بشكل شهرى منتظم بعد حصول الرائدات على بطاقة ميزة من مكاتب البريد وستتحمل الوزارة قيمة استخراج تلك البطاقات.

وعانت الرائدات من تأخر عوائدهن الشهرية وعدم انتظام الحصول عليها نتيجة لطول الدورة المستندية ولكثرة الاجراءات الإدارية بين المستوى المحلى والمستوى المركزى، ما دفع الوزارة إلى تغييره فى الوقت الحالى.

يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى تنفذ ذلك ضمن إجراءات الشمول المالى لجميع العاملين والشركاء المتعاونين مع الوزارة وأيضًا للمستفيدين من خدماتها، واتساقًا مع سياسة التحول الرقمى التى تنتهجها الحكومة.

وتوجهت وزيرة التضامن الاجتماعى بفائق الشكر والتقدير للسيد رئيس الجمهورية لاستجابته الفورية لدعم قضايا التوعية المجتمعية وتوجيهه الواضح ببذل أقصى الجهود الإعلامية والميدانية لتنمية الوعى الصحى والتعليمى والبيئى والاستقرار الأسرى وتثمين قيمة العمل وغيرها من القضايا الهيكلية لتحقيق إنجازات ملموسة فى تنمية مؤشرات الأسرة، وكذلك لتصحيح كثير من المفاهيم والاتجاهات الخاصة بتكريم المرأة وحمايتها من كافة أشكال الإٍساءة والعنف، وتوطيد أواصر المودة والأسرية وخفض نسب الطلاق، واحترام جميع الاختلافات أيا كان نوعها، وغيرها من الموضوعات التى تشكل اللبنة الأولى لمنهجية الفكر وإدراك القضايا وصحة وسلامة العلاقات.

وتعمل الوزارة على زيادة عدد الرائدات المجتمعيات من 2.500 إلى 10 آلاف رائدة، بالإضافة إلى الاستعانة بمثقفات مجتمعيات يتم اختيارهن من فتيات برنامج "تكافل" المتعلمات وغيرهن من محبى المشاركات فى العمل العام ولديهن المهارات اللازمة لتنفيذ تلك المهام.