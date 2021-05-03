محافظ الفيوم: حياة كريمة أقوى مبادرة مصرية فى القرن الأخير

جدة - نرمين السيد - الاجتماع جاء لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها، ونسب الإنجاز ومعدلات التشغيل بها، الخاصة بمبادرة "حياة كريمة" بمركزى إطسا ويوسف الصديق، بجانب المشروعات الواقعة ضمن الخطة الاستثمارية بشتى أنحاء المحافظة.

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس منتصر عبد الوهاب، رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، وهشام درة، رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى.

أوضح الدكتور محمد التونى، المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، بأن الاجتماع يأتى ضمن سلسلة الاجتماعات التى يعقدها محافظ الفيوم، للوقوف على سير العمل بكافة المشروعات الخدمية بشتى أنحاء المحافظة، وخاصة مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، إضافة لاستعراض مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى المزمع والجارى تنفيذها ضمن المبادرة بمركزى إطسا ويوسف الصديق، إضافة لمشروعات القطاع نفسه المدرجة بالخطة الاستثمارية بالمركزين وباقى مراكز وقرى المحافظة، للتأكد من نسب الإنجاز بها والوقوف على المعوقات إن وجدت لوضع الحلول العاجلة لها، كما تابع المشروعات التى أوشكت على الانتهاء، للعمل على افتتاحها لتدخل الخدمة بكامل طاقتها.

وأكد محافظ الفيوم أن مبادرة "حياة كريمة" طموحة تهدف لتحسين حياة المواطنين، من خلال تنفيذ مشروعات خدمية لرفع البنية التحتية بالقرى المستهدفة بمركزى إطسا ويوسف الصديق، وتعد هى الأقوى خلال الـ 100 عام الأخيرة، لافتاً إلى أنه تم إجراء العديد من الحوارات المجتمعية بالمركزين، شملت أهالى القرى وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، بجانب الشباب والمرأة، للوقوف على الاحتياجات الفعلية للمواطنين لوضعها بمشروعات خطط التطوير.

وأشار محافظ الفيوم، إلى ضرورة مراعاة التنسيق بين مختلف القطاعات حتى لا تتعارض أعمال قطاع مع قطاع آخر، إضافة لمتابعة اللجان المختصة بالإشراف على تنفيذ المشروعات، للتأكد من الالتزام بالشروط والمواصفات الفنية والمقاييس الهندسية خلال تنفيذ الأعمال.

ومن جهته، استعرض رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، المشروعات الجارى والمزمع تنفيذها من قبل الهيئة بمبادرة حياة كريمة بقيمة 3,5 مليار جنيه، بواقع 2 مليار لقرى مركز إطسا، و 1,5 مليار لقرى مركز يوسف الصديق، لافتاً إلى أنه تم البدء بمشروع الصرف الصحى بقرية دانيال التابعة لقرية الغرق بمركز إطسا، وبلغت نسبة التنفيذ به 10%، بجانب البدء بمشروع الصرف الصحى بقرية سيدنا الخضر بمركز يوسف الصديق وبلغت نسبة التنفيذ به 15%، كما تم البدء فى تنفيذ عدد من شبكات الصرف الصحى بعدد من القرى المستهدفة بالمبادرة.

وأضاف رئيس فرع الهيئة القومية، أن تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية يسير بشكلٍ متوازٍ مع مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، مشيراً إلى أنه يتم العمل بالتشغيل التجريبى لمشروع صرف صحى دمشقين، بتكلفة 200 مليون جنيه، ومشروع صرف صحى العزب الحادقة الصعيدى، بتكلفة 150 مليون جنيه، فضلاً عن مشروع مياه الشرب لقرى المنتفعين بوادى الريان بتكلفة 70 مليون جنيه، لتدخل تلك المشروعات الخدمة فى شهر يوليو 2021.

فى السياق نفسه استعرض رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، المشروعات المزمع والجارى تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركزى إطسا ويوسف الصديق، بقيمة 1,4 مليار جنيه، وكذا مشروعات الخطة الاستثمارية بشتى مراكز وقرى المحافظة، مشيراً إلى أن مشروعات المبادرة تشمل: إنشاء محطات مياه بقيمة 751 مليون جنيه، ومد وتدعيم شبكات مياه بقيمة 520 مليون جنيه، فضلاً عن إحلال وتجديد شبكات بقيمة 120 مليون جنيه.

ولفت إلى أنه يتم التنسيق لتوقيع بروتوكول تعاون مع مصنع "999" التابع لوزارة الانتاج الحربى لإنشاء محطة مياه الشرب بقحافة لخدمة أهالى مركز إطسا، كما يتم الإعداد لتوقيع عقود مع مصنع حلوان للآلات والمعدات لإنشاء عدد 3 رافع وخزان بمركزى إطسا ويوسف الصديق.

وأضاف رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه يجرى الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالى، بقيمة 240 مليون جنيه وتشمل: مشروع الصرف الصحى بقرية الإعلام بمركز الفيوم، ومشروع الصرف الصحى بقريتى أباظة وقصر الجبالى بمركز يوسف الصديق، بجانب مشروع الصرف الصحى بقرية سنرو القبلية بمركز أبشواى، لافتاً إلى أن أعمال تلك المشروعات تشمل محطات الرفع وخطوط الطرد وشبكات الانحدار.

وتابع رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، بأن الخطة تشمل أيضاً تنفيذ، مشروع محطة معالجة شكشوك، ومشروع تأهيل محطة رفع وشبكات شكشوك، ومشروع الصرف الصحى بقريتى فرقص وسرسنا التابعتين لمركز طامية، ومشروع الصرف الصحى بقرية السعيدية بمركز سنورس.