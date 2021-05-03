محافظ الفيوم: حياة كريمة أقوى مبادرة مصرية فى القرن الأخير

جدة - نرمين السيد - الاجتماع جاء لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها، ونسب الإنجاز ومعدلات التشغيل بها، الخاصة بمبادرة "حياة كريمة" بمركزى إطسا ويوسف الصديق، بجانب المشروعات الواقعة ضمن الخطة الاستثمارية بشتى أنحاء المحافظة.
وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس منتصر عبد الوهاب، رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، وهشام درة، رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى.
أوضح الدكتور محمد التونى، المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، بأن الاجتماع يأتى ضمن سلسلة الاجتماعات التى يعقدها محافظ الفيوم، للوقوف على سير العمل بكافة المشروعات الخدمية بشتى أنحاء المحافظة، وخاصة مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، إضافة لاستعراض مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى المزمع والجارى تنفيذها ضمن المبادرة بمركزى إطسا ويوسف الصديق، إضافة لمشروعات القطاع نفسه المدرجة بالخطة الاستثمارية بالمركزين وباقى مراكز وقرى المحافظة، للتأكد من نسب الإنجاز بها والوقوف على المعوقات إن وجدت لوضع الحلول العاجلة لها، كما تابع المشروعات التى أوشكت على الانتهاء، للعمل على افتتاحها لتدخل الخدمة بكامل طاقتها.
وأكد محافظ الفيوم أن مبادرة "حياة كريمة" طموحة تهدف لتحسين حياة المواطنين، من خلال تنفيذ مشروعات خدمية لرفع البنية التحتية بالقرى المستهدفة بمركزى إطسا ويوسف الصديق، وتعد هى الأقوى خلال الـ 100 عام الأخيرة، لافتاً إلى أنه تم إجراء العديد من الحوارات المجتمعية بالمركزين، شملت أهالى القرى وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، بجانب الشباب والمرأة، للوقوف على الاحتياجات الفعلية للمواطنين لوضعها بمشروعات خطط التطوير.
وأشار محافظ الفيوم، إلى ضرورة مراعاة التنسيق بين مختلف القطاعات حتى لا تتعارض أعمال قطاع مع قطاع آخر، إضافة لمتابعة اللجان المختصة بالإشراف على تنفيذ المشروعات، للتأكد من الالتزام بالشروط والمواصفات الفنية والمقاييس الهندسية خلال تنفيذ الأعمال.
ومن جهته، استعرض رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، المشروعات الجارى والمزمع تنفيذها من قبل الهيئة بمبادرة حياة كريمة بقيمة 3,5 مليار جنيه، بواقع 2 مليار لقرى مركز إطسا، و 1,5 مليار لقرى مركز يوسف الصديق، لافتاً إلى أنه تم البدء بمشروع الصرف الصحى بقرية دانيال التابعة لقرية الغرق بمركز إطسا، وبلغت نسبة التنفيذ به 10%، بجانب البدء بمشروع الصرف الصحى بقرية سيدنا الخضر بمركز يوسف الصديق وبلغت نسبة التنفيذ به 15%، كما تم البدء فى تنفيذ عدد من شبكات الصرف الصحى بعدد من القرى المستهدفة بالمبادرة.
وأضاف رئيس فرع الهيئة القومية، أن تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية يسير بشكلٍ متوازٍ مع مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، مشيراً إلى أنه يتم العمل بالتشغيل التجريبى لمشروع صرف صحى دمشقين، بتكلفة 200 مليون جنيه، ومشروع صرف صحى العزب الحادقة الصعيدى، بتكلفة 150 مليون جنيه، فضلاً عن مشروع مياه الشرب لقرى المنتفعين بوادى الريان بتكلفة 70 مليون جنيه، لتدخل تلك المشروعات الخدمة فى شهر يوليو 2021.
فى السياق نفسه استعرض رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، المشروعات المزمع والجارى تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركزى إطسا ويوسف الصديق، بقيمة 1,4 مليار جنيه، وكذا مشروعات الخطة الاستثمارية بشتى مراكز وقرى المحافظة، مشيراً إلى أن مشروعات المبادرة تشمل: إنشاء محطات مياه بقيمة 751 مليون جنيه، ومد وتدعيم شبكات مياه بقيمة 520 مليون جنيه، فضلاً عن إحلال وتجديد شبكات بقيمة 120 مليون جنيه.
ولفت إلى أنه يتم التنسيق لتوقيع بروتوكول تعاون مع مصنع "999" التابع لوزارة الانتاج الحربى لإنشاء محطة مياه الشرب بقحافة لخدمة أهالى مركز إطسا، كما يتم الإعداد لتوقيع عقود مع مصنع حلوان للآلات والمعدات لإنشاء عدد 3 رافع وخزان بمركزى إطسا ويوسف الصديق.
وأضاف رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه يجرى الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالى، بقيمة 240 مليون جنيه وتشمل: مشروع الصرف الصحى بقرية الإعلام بمركز الفيوم، ومشروع الصرف الصحى بقريتى أباظة وقصر الجبالى بمركز يوسف الصديق، بجانب مشروع الصرف الصحى بقرية سنرو القبلية بمركز أبشواى، لافتاً إلى أن أعمال تلك المشروعات تشمل محطات الرفع وخطوط الطرد وشبكات الانحدار.
وتابع رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، بأن الخطة تشمل أيضاً تنفيذ، مشروع محطة معالجة شكشوك، ومشروع تأهيل محطة رفع وشبكات شكشوك، ومشروع الصرف الصحى بقريتى فرقص وسرسنا التابعتين لمركز طامية، ومشروع الصرف الصحى بقرية السعيدية بمركز سنورس.
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